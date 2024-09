Nuevo récord para el café geisha de Panamá en una subasta privada

POR EFE

El café panameño de lujo de la variedad geisha impuso este jueves un nuevo récord mundial en una subasta privada, al vender los productores Lamastus Family Estate uno de sus lotes por 13.518 dólares el kilogramo, que adquirió una compañía de Corea del Sur.

“Este lote es pequeño, pero sumamente delicioso. Un café que tiene un perfil de taza que no la he encontrado en ninguna otra parte del mundo. Un café que se cosechó maduro, con proceso Honey, se secó en un cuarto oscuro y obtuvimos un resultado, en esa taza, sumamente excelente”, dijo a EFE Wilford Lamastus, propietario de Lamastus Family Estate, mismo productor que impuso el precio más alto en la reciente subasta electrónica pública del 'Best of Panama (BOP)'.

Lamastus explicó que el lote Aguacatillo Elida Geisha Honey de 3 kilogramos, adquirido por la coreana Black Road Coffee, se cultivó a una altitud de 2.060 metros en la localidad de Boquete, en la provincia panameña de Chiriquí, a 500 kilómetros de capital de Panamá.