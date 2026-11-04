OCDE: Escasa integración de Latinoamérica frena su crecimiento potencial

Centroamérica & Mundo

Informe elaborado por la OCDE indica que América Latina está "bien posicionada" para beneficiarse de las profundas transformaciones que están reconfigurando la economía mundial.

Por Agencia EFE América Latina y el Caribe solo destina el 14 % de sus exportaciones a la propia región, una debilidad que le impide aprovechar su ventaja competitiva en materias como las energías renovables, los minerales críticos y los alimentos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta es una de la conclusiones del informe "Perspectivas económicas de América Latina 2026. Profundizar la integración en una economía global cambiante", elaborado por la OCDE, que indica que esta región está "bien posicionada" para beneficiarse de las profundas transformaciones que están reconfigurando la economía mundial.

El informe hace referencia a la transición verde, una realidad que ha aumentado la demanda global de energías renovables, combustibles de bajas emisiones y minerales críticos, ámbitos en los que América Latina y el Caribe cuenta con ventajas significativas. En este ámbito, la OCDE detalla que las fuentes renovables generaron el 64,3 % de la electricidad de la región en 2024, más del doble de la media mundial (31,9 %), lo que "puede atraer a industrias que buscan energía abundante y baja en carbono, reforzar la seguridad energética e impulsar las exportaciones de combustibles de bajas emisiones", como el hidrógeno verde. Respecto a minerales críticos, el informe destaca que la región concentra el 48 % de las reservas mundiales de litio y el 36,6 % de las de cobre, pero solo procesa y refina localmente el 20 % de los minerales que extrae, por lo que considera clave impulsar esa transformación local, reforzar los vínculos con proveedores y crear empleo en este sector. La inteligencia artificial es otra de las oportunidades que identifica el informe, sobre todo teniendo en cuenta que la geografía, clima y abundante energía renovable convierten a esta región en un destino atractivo para los centros de datos, cuya demanda mundial podría crecer entre un 19 % y un 22 % anual hasta 2030.