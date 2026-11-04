BID: Exportaciones de Latinoamérica aumentaron 19,5% y pueden atraer más inversión

Centroamérica & Mundo

Centroamérica fue la única subregión cuyas exportaciones perdieron dinamismo. Sus ventas externas pasaron de un aumento de 11,0 % en 2025 a uno de 8,3 % en el primer semestre de 2026.

Por revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe crecieron un 19,5 % interanual en el primer semestre de 2026, por encima del 14,5 % del comercio mundial, alentadas por el alza del precio del petróleo y de otros productos básicos y la infraestructura asociada a la Inteligencia Artificial. El dinamismo exportador de la región abre una oportunidad para atraer más inversión extranjera, según el Monitor de Comercio e Integración 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe destaca que, en un entorno global desafiante, la región tuvo un desempeño notable impulsado principalmente por los mayores volúmenes exportados y la contribución del aumento de los precios. México lideró la mejora regional (24,6 %) gracias a las ventas de equipos de infraestructura para Inteligencia Artificial en Estados Unidos. El avance de las ventas del Caribe (19,1 %), concentrado en Guyana y Surinam, y en Sudamérica (16,5 %) fue impulsado por el aumento en las cotizaciones de los productos mineros y energéticos, en particular el petróleo.

Centroamérica pierde dinamismo

“La resiliencia comercial de América Latina y el Caribe es una oportunidad para atraer más inversión. Para aprovecharla, la región puede combinar sus compromisos internacionales de comercio e inversión con marcos regulatorios domésticos complementarios que den certidumbre a los inversionistas”, señaló Paolo Giordano, economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID. Centroamérica fue la única subregión cuyas exportaciones perdieron dinamismo. Sus ventas externas pasaron de un aumento de 11,0 % en 2025 a uno de 8,3 % en el primer semestre de 2026. Si bien se registró cierta desaceleración en varios países (Costa Rica, Guatemala y Honduras), en otros se registró una mejora del desempeño (El Salvador, Nicaragua y República Dominicana), mientras que en Panamá operaron factores excepcionales.

Los productos que más contribuyeron al crecimiento fueron el oro y las piedras preciosas y la joyería, seguidos por los instrumentos médicos y de precisión y por el complejo de cereales, oleaginosas y aceites. El principal freno vino de los textiles y las confecciones, que restaron una parte considerable del aumento, reflejo del retroceso de la maquila textil.

