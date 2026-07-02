Centroamérica & Mundo

ONU advierte de la fragilidad del acuerdo entre EE.UU. e Irán

Estados Unidos e Irán celebraron negociaciones indirectas en Doha, con los mediadores de Catar y Pakistán, tras acordar detener la nueva escalada.

Por Agencia EFE La ONU advirtió de la fragilidad del acuerdo entre Estados Unidos e Irán e instó a ambos países a evitar una nueva escalada tras la registrada hace unos días en el estrecho de Ormuz. Así lo explicó la subsecretaria general de consolidación y apoyo a la paz de la ONU, Elizabeth Spehar, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad solicitada por Baréin con la que la República Democrática del Congo inauguró su presidencia.

Spehar cargó contra la reanudación de las hostilidades entre EE.UU. e Irán del pasado fin de semana y alertó de que cada ataque acerca a "una situación de error de cálculo" que podría tener consecuencias devastadoras para la región y la economía mundial. Según declaró, esta escalada demuestra "cuán frágil es la situación" y "los riesgos de una mayor". "Instamos a las partes a evitar toda acción que pudiera socavar el alto al fuego o darle un portazo a la diplomacia", dijo Spehar, que subrayó la protección de los civiles y de la infraestructura civil, así como el respeto de la libertad de navegación, como las principales obligaciones. Antes de que iniciara la sesión, el ministro de Relaciones Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, acusó a Irán de atacarle con misiles balísticos y drones y exigió a la ONU que ponga en valor las resoluciones aprobadas en el Consejo para detener a Teherán