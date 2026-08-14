Grupo Rey invirtió US$4,2 millones en infraestructura que amplía su área de ventas

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La nueva tienda cuenta con más de 1.700 metros cuadrados de construcción y aproximadamente 1.420 metros cuadrados destinados al área de ventas, lo que facilita el desplazamiento de los clientes y la ubicación de los productos.

Por revistaeyn.com Supermercado Romero Volcán, una de las marcas de Grupo Rey, retomó operaciones en el distrito de Tierras Altas, Panamá, tras completar un proceso de renovación que implicó una inversión de US$4,2 millones, con el objetivo de ofrecer a los consumidores una experiencia de compra más moderna, cómoda y eficiente. La remodelación permitió transformar las instalaciones existentes y unir dos edificaciones para dar paso a un establecimiento con una distribución más amplia y funcional.

La nueva tienda cuenta con más de 1.700 metros cuadrados de construcción y aproximadamente 1.420 metros cuadrados destinados al área de ventas, lo que facilita el desplazamiento de los clientes y la ubicación de los productos. El renovado supermercado mantiene la propuesta de Romero basada en precios competitivos, diversidad de artículos y atención cercana, pero incorpora nuevas soluciones orientadas a mejorar tanto la experiencia del consumidor como la eficiencia de la operación. Entre las novedades destacan un sistema de refrigeración que utiliza CO₂ como refrigerante, un sistema de climatización centralizado y un montacargas destinado a agilizar y hacer más seguro el movimiento de mercancías hacia las áreas de almacenamiento. La reapertura también representa un nuevo capítulo para una marca con una trayectoria de 105 años en Panamá. Desde sus inicios en 1921, Romero ha formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones de consumidores y, en Volcán, mantiene ese vínculo con una comunidad que ahora dispone de un establecimiento adaptado a sus necesidades actuales.