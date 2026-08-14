Marco Rubio y presidenta de Costa Rica dialogan sobre seguridad y comercio

Centroamérica & Mundo

Costa Rica forma parte del Escudo de las Américas, una coalición militar y política regional impulsada por Estados Unidos y conformada por 18 países, entre ellos Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Panamá.

Por Agencia EFE El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, "para reafirmar la sólida asociación" entre los dos países, informó el Departamento de Estado. "Ambos dialogaron sobre oportunidades para profundizar la cooperación en materia de seguridad y continuar nuestra sólida relación bilateral de comercio e inversión", agregó el portavoz de Estado, Tommy Pigott, en un breve comunicado.

Fernández, una politóloga de 40 años, ganó las elecciones presidenciales de febrero pasado con el partido de centroderecha Pueblo Soberano al acumular el 94,61 % de los votos. La exministra de la Presidencia y de Planificación del anterior jefe de Estado, Rodrigo Chaves, se ha proclamado como "heredera" del mandatario y durante su campaña prometió "mano dura" frente a la inseguridad y el auge del narcotráfico en la nación centroamericana, así como reformas policiales y judiciales. Costa Rica forma parte del Escudo de las Américas, una coalición militar y política regional impulsada por Estados Unidos y conformada por 18 países, entre ellos Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Panamá.