No todo está perdido: Irán y EE.UU. vuelven a negociar y acuerdan una hoja de ruta

Por: Revistaeyn.com - Agencias
Las delegaciones de EE.UU. e Irán acordaron crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, según el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán.
"El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subrayó el texto, publicado en X por los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, tras la ronda de conversaciones del domingo en Suiza.
El diálogo avanzó pese a una interrupción temporal el domingo, cuando la delegación iraní abandonó la mesa en protesta por las amenazas de Donald Trump de reanudar los ataques si Teherán no frenaba a Hizbulá en el Líbano.
🔊PR No: 1️⃣5️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2026
Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding the Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/2G3PAf7LVY
Para Pakistán la primera ronda de diálogo fue positiva. De hecho, este lunes, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, daba por concluida con "éxito" esta primera reunión de alto nivel entre Estados Unidos e Irán.
"La primera reunión del Comité de Alto Nivel en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad ha concluido con éxito en Bürgenstock, Suiza. Las discusiones se llevaron a cabo en un ambiente positivo y constructivo y arrojaron avances alentadores", escribió en X este lunes el mandatario paquistaní.
Las conversaciones técnicas continuarán ahora durante el resto de la semana en el complejo turístico alpino.
Las conversaciones técnicas continuarán ahora durante el resto de la semana en el complejo turístico alpino.
La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, abandonó este lunes Suiza con destino a Teherán, mientras un equipo técnico liderado por el viceministro de Exteriores Kazem Garibabadi, continuará negociando los mecanismos de aplicación del memorando de entendimiento.
La hoja de ruta del acuerdo entre EE.UU. e Irán
"Los negociadores principales informarán periódicamente al Comité de Alto Nivel y dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de conflictos para garantizar la implementación efectiva del memorando de entendimiento, así como otros asuntos", según los mediadores.
También se estableció una línea de comunicación entre Teherán y Washington que permita evitar "incidentes y malentendidos", con el objetivo de "garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz".
Asimismo, las delegaciones estadounidense e iraní han pactado la creación de un grupo de resolución de conflictos "para asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano".
Antes de abandonar Suiza, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha asegurado que se han logrado "avances importantes" para terminar la "guerra en Líbano".
"La incansable mediación de Pakistán y Catar ha logrado avances importantes para poner fin a la guerra en Líbano", escribió en X el jefe de la diplomacia de Teherán.
La desescalada en Líbano es el primer test del curso de las negociaciones, según el ministro, quien ha añadido que las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos han quedado exentas de restricciones, que se ha levantado el bloqueo, que se han liberado algunos activos congelados y que se ha puesto en marcha un amplio plan de reconstrucción y desarrollo para Irán.
No obstante estos puntos no figuran en el comunicado emitido por Catar y Pakistán y que tampoco han sido confirmados por Estados Unidos.