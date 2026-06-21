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No todo está perdido: Irán y EE.UU. vuelven a negociar y acuerdan una hoja de ruta

Con las acciones diplomáticas de Catar y Pakistán, Estados Unidos e Irán vuelven a negociar. El principal avance de este lunes: una hoja de ruta para desescalar el conflicto en el Líbano y garantizar que se avance con los demás temas de agenda.

Por: Revistaeyn.com - Agencias Las delegaciones de EE.UU. e Irán acordaron crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, según el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán. "El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subrayó el texto, publicado en X por los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, tras la ronda de conversaciones del domingo en Suiza. El diálogo avanzó pese a una interrupción temporal el domingo, cuando la delegación iraní abandonó la mesa en protesta por las amenazas de Donald Trump de reanudar los ataques si Teherán no frenaba a Hizbulá en el Líbano.

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Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding the Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/2G3PAf7LVY — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2026

Para Pakistán la primera ronda de diálogo fue positiva. De hecho, este lunes, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, daba por concluida con "éxito" esta primera reunión de alto nivel entre Estados Unidos e Irán. "La primera reunión del Comité de Alto Nivel en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad ha concluido con éxito en Bürgenstock, Suiza. Las discusiones se llevaron a cabo en un ambiente positivo y constructivo y arrojaron avances alentadores", escribió en X este lunes el mandatario paquistaní. Las conversaciones técnicas continuarán ahora durante el resto de la semana en el complejo turístico alpino. Las conversaciones técnicas continuarán ahora durante el resto de la semana en el complejo turístico alpino. La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, abandonó este lunes Suiza con destino a Teherán, mientras un equipo técnico liderado por el viceministro de Exteriores Kazem Garibabadi, continuará negociando los mecanismos de aplicación del memorando de entendimiento.

La hoja de ruta del acuerdo entre EE.UU. e Irán