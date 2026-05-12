Corrección fiscal de Panamá en 2025 fue la mayor de Latinoamérica, destaca CEPAL

Centroamérica & Mundo

En el 2025, el Gobierno Central de Panamá redujo su déficit primario en 2,5 puntos porcentuales y el déficit global en 2,4 puntos porcentuales del producto interno bruto.

Por Agencia EFE La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó en su más reciente informe que la corrección fiscal de Panamá en el 2025 fue la mayor de la región, algo que, destacó el Gobierno panameño, abona al fortalecimiento de la confianza de los inversores en el país. En el 2025, el Gobierno Central de Panamá redujo su déficit primario en 2,5 puntos porcentuales y el déficit global en 2,4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), tal como recoge el informe 'Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026', elaborado por la Cepal, indicó un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El déficit del sector público no financiero de Panamá se redujo del 6,23 % del PIB en 2024 al 3,68 % en 2025, según los datos de la cartera de Finanzas. Estas cifras sitúan a Panamá como el país "que realizó la mayor corrección fiscal de América Latina", lo que "sobresale en un contexto regional marcado por la incertidumbre económica, elevados niveles de deuda y limitados espacios fiscales", dijo el MEF. La cartera de economía señaló que el informe de la Cepal "destaca que Panamá, junto con países como Argentina, México, Nicaragua y Perú, logró mejoras superiores a un punto porcentual del PIB en sus balances fiscales, aunque la corrección panameña fue la más significativa de la región".