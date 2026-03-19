Panamá acusa a PPC de actuaciones irregulares en operación portuaria

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El presidente panameño tildó de "infamia y mentira" que su administración ignore el arbitraje contra Panamá por US$2.000 millones activado por PPC, de acuerdo con la información suministrada por portavoces de la filial de CK Hutchison.

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, de actuar de manera irregular mientras operó, durante casi tres décadas, dos puertos cercanos al Canal, de los que salió en febrero pasado tras ser declarada nula la concesión por el Supremo panameño. Mulino respondió así a los reclamos de PPC de que el Estado panameño supuestamente ignora el proceso de arbitraje internacional iniciado tras la retirada de la concesión de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), y de deteriorar la confianza de los inversores extranjeros en el país centroamericano.

"Los únicos que deterioraron el país fueron ellos (PPC) con todas las maleanterías que hicieron durante la vida de ese contrato" ley de concesión, firmado en 1997 y sometido a lo largo del tiempo a una serie de adendas muy cuestionadas en el país, afirmó el jefe de Estado a los periodistas. "Es totalmente falso" que la decisión sobre la concesión de los puertos deteriore la confianza de los inversionistas, pues Panamá mantiene "el grado de inversión bien" y su economía está "creciendo", argumentó Mulino. Las "bellezas", dijo Mulino con ironía, que habría hecho PPC en Panamá "y el atraco que fue eso" para el país serán reveladas en una comunicación oficial que será difundida "si no es hoy, mañana" viernes, agregó. El presidente panameño tildó de "infamia y mentira" que su administración ignore el arbitraje contra Panamá por US$2.000 millones activado por PPC, de acuerdo con la información suministrada por portavoces de la filial de CK Hutchison.