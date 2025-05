Panamá anuncia el "reinicio de las operaciones aéreas" con Venezuela

POR EFE

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá informó este jueves del "reinicio de las operaciones aéreas" entre el país centroamericano y Venezuela, que mantienen suspendidos los vuelos comerciales desde julio de 2024.

"La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) confirma el reinicio de las operaciones aéreas entre Panamá y Venezuela. Esto permitirá que las aerolíneas panameñas y venezolanas puedan reanudar los vuelos entre ambos países", destaca un comunicado del ente aeronáutico panameño sin precisar ninguna fecha.

Además, agrega el documento, "la reanudación de los vuelos entre Panamá y Venezuela se realizarán bajo el principio de reciprocidad" y "se efectuará de acuerdo con la capacidad técnica de los operadores de ambos países".

El ente aeronáutico señaló que "respalda el transporte aéreo comercial a nivel mundial bajo una política de cielos abiertos y recibe con gran satisfacción la reanudación de los vuelos entre ambas naciones, lo cual ayudará a fortalecer la conectividad aérea mundial".

El 29 de julio pasado Nicolás Maduro anunció la suspensión temporal de los vuelos comerciales desde y hacia Panamá y República Dominicana, países ambos frecuentemente usados por venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades para hacer conexiones aéreas ante la baja oferta de vuelos directos desde y hacia Venezuela.

Maduro hizo ese anuncio después de que su homólogo panameño, José Raúl Mulino, pusiera en suspenso las relaciones diplomáticas con Venezuela tras la proclamación del primero como presidente reelecto en los comicios celebrados un día antes sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país presentara las actas que lo sustentaran.

Horas antes del anuncio del reinicio de los vuelos, el presidente panameño dijo que a su país "le conviene abrir los vuelos comerciales con Venezuela" tras informar que había recibido de las autoridades venezolanas "una carta" en la que se planteaba reanudarlos.

"Tengo en mi celular una carta que me mandaron a raíz de lo que usted menciona para reanudar los vuelos. No sé los términos, porque justamente no la he abierto. Lo voy a evaluar con mucho detenimiento de una vez porque, salvo que la carta plantee otros temas que no son de ese propósito, a Panamá le conviene abrir los vuelos comerciales a Venezuela", declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Sobre el estatus de las "relaciones diplomáticas no ha habido nada" nuevo, dijo Mulino al ser preguntado por los periodistas sobre si estas se reanudarían.

También, pidió ayuda a Venezuela para traslado de migrantes venezolanos que están regresando de Norteamérica tras ver frustrada su intención de ingresar a EE.UU.

"Necesitamos que también Venezuela ayude en el transporte de sus ciudadanos que vienen bajando del norte para el sur. Inmigrantes venezolanos que son ciudadanos bien, no son delincuentes, no tienen prontuarios, sino (que quedaron) cogidos en la mitad de un problema, que salieron de su país, se salvaron cruzando por aquí, llegaron hasta donde pudieron haber llegado y ahora vienen de vuelta".