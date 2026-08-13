Panamá cierra ejercicios militares con EE.UU. y Perú firma convenio con FBI

Por: Revistaeyn.com - Agencias
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth presenció la mañana de este jueves en aguas frente a Ciudad de Panamá el sobrevuelo de seis helicópteros; el simulacro de la persecución y asalto de militares a una pequeña lancha pesquera, a lo que se sumó la visita a un buque de la marina estadounidense.
Los ejercicios militares concluyeron así tras diez días de operaciones marítimas, aéreas, terrestres y cibernéticas, con la presencia de unos 1.700 efectivos de una veintena de países de América.
"Estamos demostrando gran determinación y fortaleciendo nuestra capacidad colectiva para llevar a cabo operaciones multinacionales en todos los dominios y la defensa del Canal de Panamá", dijo el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, durante la ceremonia de clausura.
Durante los Panamax 2026, organizados por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos, se llevan a cabo esas operaciones multinacionales complejas en todos los escenarios para proteger el Canal de Panamá ante amenazas, garantizar la libertad y seguridad de la navegación y mejorar la interoperabilidad y la capacidad de respuesta conjunta.
Inclusive, el pasado 7 de agosto las fuerzas especiales de Argentina, EE.UU., Panamá y Perú simularon un asalto a un buque en manos de terroristas que tenían como objetivo el Canal de Panamá.
Este año participaron Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
"La defensa del Canal de Panamá representa una responsabilidad para nuestro país, pero su operación segura, ininterrumpida y neutral tiene una importancia que trasciende nuestras fronteras", detalló el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego.
La visita de Hegseth a Panamá estuvo centrada en reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado, después de su participación en el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), considerada por Washington la principal herramienta operativa del llamado Escudo de las Américas.
El secretario de Guerra anunció durante su discurso en esa reunión que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó "operaciones militares conjuntas" con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país suramericano se sumó a la coalición contra los cárteles.
Acuerdo entre Policía de Perú y el FBI
El jefe de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, confirmó este miércoles la firma de un acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.
Arriola dijo que el convenio fue suscrito hace unos tres meses, durante el gobierno de transición que presidió José María Balcázar, para emprender estrategias contra la criminalidad "que no tiene fronteras".
Sin ofrecer mayores detalles anunció que el ministro del Interior, César Astudillo, se reunirá este jueves con el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, para abordar estas estrategias, dirigidas a desarticular a las bandas extranjeras que operan en el país andino.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos señaló en la red social X que la firma del acuerdo entre el FBI y la Policía Nacional del Perú supone "un nuevo paso" en su "alianza para enfrentar el crimen organizado transnacional, mediante la cooperación y la investigación especializada".
El convenio incluye el aporte de tecnología, logística, entrenamiento especializado y asistencia profesional de alto nivel de Estados Unidos, "consolidando una alianza basada en valores compartidos y resultados tangibles para la seguridad de ciudadanos peruanos y estadounidenses".
Estados Unidos anunció el 29 de julio una ampliación de su cooperación con Perú tras la llegada al poder de Keiko Fujimori, en una nueva señal de acercamiento de la administración de Donald Trump con gobiernos de derecha en América Latina, con énfasis en seguridad, combate al crimen organizado y defensa de intereses comunes.