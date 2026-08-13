Presidente de Honduras enviará anteproyecto de Ley Anticorrupción

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La corrupción pública y privada en Honduras es un flagelo de vieja data que, según sectores como la Iglesia católica, es una de las principales causas de la pobreza en que viven más del 60 % de los diez millones de habitantes que tiene el país.

Por Agencia EFE El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, anunció que enviará al Congreso Nacional un anteproyecto de Ley Anticorrupción, elaborado junto al sector privado y la justicia, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la institucionalidad del país centroamericano. “Dentro de pronto les vamos a presentar la Ley Anticorrupción, ley que tenemos que fortalecerla todos", indicó Asfura en un comunicado divulgado por el Ejecutivo.

La iniciativa se trabaja en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), principal cúpula patronal de Honduras, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público (Fiscalía) para estructurar mecanismos de prevención, control y combate a la impunidad, señaló. El mandatario señaló que la propuesta busca garantizar el respeto a la independencia de los poderes del Estado —Ejecutivo, Judicial y Legislativo— y de los organismos contralores, como el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública. “Si nosotros respetamos esa independencia (...) y a los entes contralores, el país va a cambiar”, subrayó Asfura, quien defendió además la necesidad de lograr estabilidad política para generar seguridad jurídica y atraer confianza al país. En ese contexto, destacó que en lo que va de su gestión, iniciada el pasado 27 de enero, han sido cerradas 16 instituciones estatales como parte de un proceso de ordenamiento presupuestario e institucional.