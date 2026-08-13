Abren licitaciones del programa piloto con Panamá para cadenas de suministro para IA

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Estados Unidos busca adjudicar hasta tres acuerdos de cooperación de asistencia financiera valorados de US$1 a US$50 millones y abre un plazo de presentación con fecha límite el 20 de agosto, según informó el Departamento de Estado

Por Agencia EFE El Gobierno de Estados Unidos anunció que ha abierto licitaciones y ha comenzado a concretar el programa piloto, en colaboración con Panamá, para establecer una plataforma que supervise y acredite la cadena de suministro para el desarrollo de inteligencia artificial (IA) principalmente a través del Canal. Washington busca adjudicar hasta tres acuerdos de cooperación de asistencia financiera valorados de US$1 a US$50 millones y abre un plazo de presentación con fecha límite el 20 de agosto, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

Las adjudicatarias deberán codesarrollar y operar una plataforma que ejecute funciones de acreditación y trazabilidad de las mercancías, lo que incluye garantizar parámetros de seguridad y verificar procedencias, o implemente la coordinación con aduanas, puertos y operadores logísticos de Panamá. La intención de crear una plataforma de trazabilidad para la cadena de IA ya se anunció en la cumbre Pax Silica, la iniciativa del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, para blindar cadenas de suministro para tecnologías clave, celebrada el 25 y 26 de junio. Ahora, el Departamento de Estado ha comenzado a definir de manera más concreta el proyecto piloto a nivel operativo para "agilizar el transporte de semiconductores, infraestructura de IA, minerales críticos y productos relacionados entre los países y economías socias de Pax Silica".