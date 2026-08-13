Panamá espera entrada en vigor de renovado acuerdo marítimo con China

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Funcionarios panameños viajaron en julio pasado a China para negociar la renovación del Acuerdo sobre Transporte Marítimo, suscrito por primera vez en 2018, meses después del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, y renovado y ampliado en el 2021.

Por Agencia EFE Panamá está a la espera de que entre en vigor la renovación del Acuerdo sobre Transporte Marítimo, negociado recientemente con China y que otorga a la flota mercante panameña, una de las mayores del mundo, una serie de ventajas en los puertos del país asiático. La renovación del acuerdo "es un asunto técnico. Cuando se negoció la operación marítima, entiendo que se concluyó a satisfacción. Estamos esperando que entre en vigencia", declaró el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, según un comunicado oficial.

Funcionarios panameños viajaron en julio pasado a China para negociar la renovación del Acuerdo sobre Transporte Marítimo, suscrito por primera vez en 2018, meses después del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, y renovado y ampliado en el 2021. Esta negociación tuvo como telón de fondo la tensión bilateral por un alza de la detenciones de buques de bandera panameña en los puertos de China, que se registró tras la salida forzosa de un conglomerado chino de la operación de dos terminales cercanas al Canal de Panamá. "Y, a propósito, los números de detenciones (...) están por debajo, inclusive, del promedio histórico antes de la controversia", expresó el canciller panameño al respecto. De esta bajada ya había dado cuenta el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, que semanas atrás informó que en los primeros 20 días de julio se habían detenido solo 16 buques de bandera panameña frente a los 140 de todo el mes anterior.