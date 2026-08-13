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Invertir en Costa Rica ya no es lo mismo: cinco cambios que redefinieron el mercado

La tecnología, la diversificación internacional y la gestión patrimonial transformaron las decisiones de los inversionistas costarricenses. El país cuenta con estabilidad macroeconómica y mayor acceso a instrumentos globales, aunque persisten la concentración en deuda pública, la exposición cambiaria y un mercado local con escasa participación accionaria.

Por: Revistaeyn.com La inversión en Costa Rica dejó de estar limitada a depósitos y títulos de corto plazo para incorporar fondos de inversión, instrumentos internacionales, distintas monedas y estrategias patrimoniales de mayor duración. Esa transformación, acumulada durante cinco décadas, coincide ahora con un escenario macroeconómico que obliga a los inversionistas a mirar más allá de los rendimientos nominales. En un comunicado difundido por su 50 aniversario como socio fundador de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), Grupo Financiero Mercado de Valores identifica cinco cambios centrales: el paso del ahorro a la inversión, la diversificación de los portafolios, la evolución del perfil del inversionista, la ampliación de los horizontes financieros y el desarrollo de una gestión patrimonial integral. La lectura de fondo, sin embargo, no se limita al crecimiento de la oferta. El mercado costarricense se volvió más sofisticado en tecnología, asesoría y acceso internacional, pero todavía tiene por delante el desafío de canalizar más ahorro hacia el financiamiento productivo y reducir su dependencia de los instrumentos emitidos por el sector público.

Del ahorro tradicional a portafolios más diversificados

Hace medio siglo, las decisiones financieras de personas y empresas se concentraban principalmente en productos bancarios y títulos de renta fija con vencimientos relativamente cortos. La aparición de nuevos instrumentos, la profesionalización de los intermediarios, el fortalecimiento regulatorio y, más recientemente, la digitalización ampliaron las posibilidades. “En los últimos cincuenta años no solo evolucionó el mercado bursátil; también evolucionó la forma en que los costarricenses entienden la inversión”, señaló Cristina Masís, gerente general de Grupo Financiero Mercado de Valores. Según la ejecutiva, la planificación de largo plazo, la diversificación y el acompañamiento especializado tienen ahora un peso mayor en la administración del patrimonio. Las plataformas digitales y los procesos electrónicos también redujeron algunas barreras de acceso. Desde Costa Rica es posible invertir en diferentes mercados, monedas, sectores y regiones, una apertura que permite disminuir la concentración geográfica de los portafolios y administrar de forma más deliberada los riesgos de tasa de interés, inflación y tipo de cambio. La firma destaca además la incorporación de inversionistas más jóvenes, con mayor acceso a datos y herramientas digitales, así como el creciente uso de algoritmos e inteligencia artificial en los procesos de análisis. Esa disponibilidad de información no elimina el riesgo: aumenta, más bien, la necesidad de distinguir entre acceso tecnológico y una estrategia de inversión consistente.

Un aniversario en un entorno de tasas e inflación inusual

Los 50 años de la Bolsa coinciden con una coyuntura particularmente relevante para la construcción de portafolios. El Banco Central de Costa Rica proyectó en su Informe de Política Monetaria de julio un crecimiento económico de 3,4% para 2026 y de 3,5% para 2027. La previsión supone una moderación frente al crecimiento de 4,6% registrado en 2025, en medio de tensiones geopolíticas, políticas comerciales más restrictivas y una economía mundial menos dinámica. Banco Central de Costa Rica Al mismo tiempo, la inflación general y la subyacente permanecieron en terreno interanual negativo durante el segundo trimestre de 2026. El BCCR redujo en julio su Tasa de Política Monetaria en 25 puntos base, hasta 3%, y estima que la inflación se mantendrá, en promedio, por encima de 2% pero debajo de su meta de 3% durante el horizonte de pronóstico. Para el inversionista, esta combinación tiene varias implicaciones. Una inflación baja protege el valor real del ahorro, pero también puede comprimir los rendimientos de los instrumentos en colones conforme disminuyan las tasas. Los portafolios concentrados en títulos de corto plazo enfrentan, por tanto, un riesgo de reinversión: al vencer los instrumentos, podrían encontrar condiciones menos favorables. La apreciación acumulada del colón añade otra capa de complejidad. El Banco Central reportó una abundancia relativa de divisas durante la primera mitad de 2026, mientras el Fondo Monetario Internacional señaló que la moneda costarricense ya se había apreciado 9% frente al dólar al cierre de abril. Fondo Monetario Internacional En ese contexto, diversificar en dólares o en activos internacionales no debe interpretarse solamente como una búsqueda de rentabilidad. También es una decisión sobre moneda, horizonte y protección patrimonial. Un colón fuerte puede reducir temporalmente el rendimiento medido en moneda local de una inversión en dólares, pero la exposición internacional puede seguir cumpliendo una función de cobertura y diversificación a largo plazo.

El peso de la deuda pública sigue definiendo el mercado

La historia del mercado bursátil costarricense está estrechamente ligada al financiamiento del Estado. Durante buena parte de esas cinco décadas, la actividad se concentró en valores gubernamentales y en instrumentos de deuda, una característica que todavía diferencia a Costa Rica de mercados donde las acciones y las emisiones corporativas tienen mayor protagonismo. Ese vínculo cobra importancia ante el deterioro fiscal observado en 2026. Según el Banco Central, la deuda del Gobierno Central alcanzó 61,1% del Producto Interno Bruto al cierre de mayo, mientras disminuyó el superávit primario y aumentó el déficit financiero debido, entre otros factores, al mayor gasto en intereses. La elevada necesidad de financiamiento público produce una doble lectura. Por un lado, ofrece al mercado una amplia disponibilidad de instrumentos soberanos y curvas de rendimiento que sirven como referencia. Por otro, puede absorber recursos que podrían dirigirse a emisiones empresariales, infraestructura y proyectos productivos. El desafío de la siguiente etapa no consiste únicamente en elevar el volumen negociado, sino en ampliar la base de emisores. Algunas señales apuntan en esa dirección: en marzo de 2026, el Instituto Costarricense de Electricidad realizó su primera emisión de un bono social de oferta pública por ₡20.000 millones, mientras avanzan iniciativas como el Programa de Creadores de Mercado y las primeras operaciones transfronterizas con Guatemala. La integración regional podría ser especialmente relevante. Los mercados centroamericanos son pequeños si se observan por separado y mantienen diferencias regulatorias, operativas y tributarias. Una mayor interoperabilidad permitiría ampliar la escala, ofrecer más alternativas a los inversionistas y mejorar las posibilidades de financiamiento de las empresas.

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