Panamá: cruce por el Canal 'no puede ser gratuito'ante la insistencia de EEUU

POR EFE

El ministro para Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza, reiteró este jueves que tanto el Tratado de Neutralidad como la ley orgánica que rigen la vía no permiten el cruce gratuito de buques, en respuesta al pedido de EE.UU. de que sus buques de guerra y auxiliares transiten sin pagar.

"He sido muy claro y categórico, no puede ser cruce gratuito, cruce gratuito no lo permite ni el Tratado de Neutralidad ni tampoco lo permite la ley orgánica del Canal de Panamá", declaró Icaza a la televisión local.

Desde que era candidato a su segunda presidencia, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, ha insistido tanto en el paso libre y expedito de los buques de guerra estadounidenses como en "recuperar" el Canal de Panamá ante la supuesta influencia de China, un extremo negado reiteradamente por el país centroamericano.

Sobre el paso gratuito de los buques de guerra y auxiliares han insistido el secretario de Estado, Marco Rubio y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, durante visitas a Panamá este año, al igual que lo hizo el martes en un mensaje en X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mientras se encontraba en el país centroamericano.