Balanza comercial de bienes de Costa Rica reporta déficit de US$317 millones en segundo trimestre

Por revistaeyn.com Costa Rica cerró el segundo trimestre de 2025 con un saldo comercial negativo: la suma de las importaciones superó a las exportaciones, dejando un déficit estimado en US$317 millones, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Entre abril y junio de 2025, el valor acumulado de las exportaciones alcanzó los US$6.595,6 millones, mientras que las importaciones totalizaron US$6.912,4 millones, cifra que explica el desequilibrio registrado en el periodo.

El informe preliminar del INEC destaca la concentración de las exportaciones en productos de alta tecnología y manufactura médica: jeringas, agujas, catéteres y otros instrumentos médico-quirúrgicos representaron cerca del 18 % del total exportado, seguidos por otros aparatos médicos y circuitos integrados híbridos. Estas partidas continúan siendo el corazón de la oferta exportadora costarricense. En términos de socios comerciales, Estados Unidos se mantiene como el destino predominante: más de la mitad del valor exportado en el trimestre fue dirigido al mercado estadounidense, lo que subraya la importante dependencia de Costa Rica respecto a la demanda norteamericana. Por el lado de las importaciones, Estados Unidos también figura como principal origen, acompañado por países como China y México.