Panamá espera 'una solución pacífica' al conflicto en Medio Oriente

El canciller Martínez-Acha abogó por "tener una posición de equilibrio" ante este "mundo complejo" no solo por la escalada bélica en Oriente Medio, sino también por la guerra entre Ucrania y Rusia.

POR EFE El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, sostuvo este lunes que "ojalá se pueda obtener una solución pacífica y cesen las hostilidades lo más pronto posible" en Oriente Medio, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la consiguiente respuesta de Teherán. "Ojalá se pueda obtener una solución pacífica y cesen las hostilidades lo más pronto posible. No obstante, como país que siempre busca la paz, reducir los conflictos y las controversias, estamos dispuestos a aportar un esfuerzo (para) lograr esos objetivos", dijo el canciller a los medios de comunicación. Martínez-Acha abogó por "tener una posición de equilibrio" ante este "mundo complejo" no solo por la escalada bélica en Oriente Medio, sino también por la guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, en alusión a Irán, el canciller panameño señaló que tampoco se puede "ser pasivos ante la realidad de un régimen que ha violado todo tipo de derecho de su población y que ha enriquecido uranio más allá del uso civil que es aceptado por las agencias especializadas en este tipo de actividad".

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza. Durante el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de EE.UU. e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región.

Sheinbaum critica que la ONU "dejó de cumplir su labor"

Por su parte, desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que la ONU ha perdido "cada vez más fuerza" y "dejó de cumplir su labor" porque se "imponen los países con mayor fuerza militar", en sus primeras declaraciones sobre el conflicto en torno a Irán. "La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. Se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser (...) Hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza", dijo la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México. Ante la escalada bélica en Oriente Medio, Sheinbaum urgió a recuperar el papel de la "política diplomática multilateral", ya que, a su juicio, "quien paga" las consecuencias de la guerra es la población civil. La gobernante señaló que no es un asunto de si "uno está de acuerdo con un régimen u otro" porque "quienes sufren" son los ciudadanos, de modo que llamó a alcanzar una solución pacífica para así "evitar las guerras". "Es el respeto a la autodeterminación y esa es la declaración de las Naciones Unidas. No solo es nuestra Constitución, sino que está en la carta de Naciones Unidas y su formación, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, respeto a la autodeterminación de los pueblos", recalcó. Asimismo, Sheinbaum añadió que si hay algún país donde haya "violación a los derechos humanos", la solución debería encontrarse en el marco multilateral y no "a partir de invasiones o guerras". "Esa es nuestra posición, siempre ha sido esta nuestra posición. Y siempre es buscar la solución pacífica", insistió, al recordar que esa postura está recogida en el texto constitucional de México.