Ataques a Irán: Más de 200 muertos por bombardeos, EEUU sufre primeras bajas

La ciudad de Teherán sufrió una nueva andanada de ataques por parte de la aviación israelí, mientras Irán asegura que vengará la muerte de su líder supremo, Ali Jameneí, que calificó de "declaración abierta de guerra contra los musulmanes".

Por Agencia EFE Mientras diez personas han perdido la vida en Israel a causa de los ataques iraníes, más de 200 han fallecido en Irán, la mayoría, 148, en una escuela de primaria en la localidad de Minab (en el sur del país). Al menos tres militares estadounidenses han muerto y otros cinco han resultado gravemente heridos durante la operación "Furia Épica", lanzada para acabar con el régimen iraní, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom). En un comunicado, el Centcom no ofreció detalles sobre cómo se produjeron los fallecimientos ni precisó el lugar, después de que Irán atacara varias bases estadounidenses en Oriente Medio en represalia por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en el que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

"Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en marcha", añadió. Ataques en Teherán La ciudad de Teherán sufrió una nueva andanada de ataques por parte de la aviación israelí, mientras Irán asegura que vengará la muerte de su líder supremo, Ali Jameneí, que calificó de "declaración abierta de guerra contra los musulmanes". "Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", dijo el organismo castrense israelí en un comunicado divulgado por Telegram. Varias explosiones seguidas de columnas de humo pudieron verse en la capital iraní, tal y como muestran las imágenes de algunas televisiones locales. Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de Teherán informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en esa provincia, que han causado la muerte de 57 personas. Mientras, el número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó la agencia oficial IRNA. Advertencias de Trump Antes del ataque de Israel a Teherán, el presidente de EEUU, Donald Trump, había amenazado a través de la red Truth Social con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si el país persa cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EEUU e Israel en venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí. "Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen los golpearemos con una fuerza nunca antes vista", dice el mensaje de Trump.

Tras la muerte de Jameneí, el ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán. Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, asume el cargo junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei. "Declaración de guerra contra los musulmanes "Sin embargo, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este domingo que el asesinato de Ali Jameneí es una "declaración abierta de guerra contra los musulmanes" que legitima que Teherán se vengue de Israel y Estados Unidos. También el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo este domingo que golpearán a Israel y Estados Unidos con una fuerza sin precedentes, en respuesta a la ofensiva lanzada por ambos países contra la nación persa, con la que mataron a Jameneí. "Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", advirtió. El Ejército israelí dijo este domingo que fue su fuerza aérea la que acabó el sábado con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra. Para este ataque; sin embargo, fue clave la información compartida por la CIA sobre la ubicación exacta de Jameneí, según el diario The New York Times, que informa de que la agencia norteamericana sabía que altos funcionarios iraníes se reunirían el sábado en dicho complejo. Por su parte, Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr.