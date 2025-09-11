Panamá explora medida distinta al paso gratis de buques militares de EEUU por Canal

POR EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este jueves que el paso gratuito de los buques de guerra de EE.UU. por el Canal interoceánico es inviable, pero que "se han estado explorando" otras medidas ante ese pedido de su colega estadounidense, Donald Trump.

Lo del tránsito gratuito por el paso navegable "no lo puedo hacer. He sido muy enfático, muy amplio, de que hay otros cosas que a lo mejor se pueden explorar y seguro se van a explorar, se han estado explorando, claro que sí, pero no tiene que ver con el tema de peajes por el Canal, que nadie puede tocarlo", declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Desde que era candidato a su segunda presidencia, Trump ha insistido en el paso libre y expedito de los buques de guerra estadounidenses por el Canal, lo que considera un derecho porque Estados Unidos coopera para garantizar la seguridad de la vía de 82 kilómetros que une el Atlántico con el Pacífico.