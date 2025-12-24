Guatemala y Honduras concentran de los peores indicadores del Índice Global del Hambre 2025

La puntuación global apenas pasó de 19,0 en 2016 a 18,3 en 2025, manteniéndose en un nivel de hambre “moderado”. Al ritmo actual, al menos 56 países no alcanzarán un nivel bajo de hambre para 2030, y si la tendencia no se revierte, ese umbral recién se alcanzaría hacia 2137.

El Índice Global del Hambre 2025 (Global Hunger Index – GHI), elaborado por Welthungerhilfe y Concern Worldwide, en colaboración con el Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV) y difundido en español por Ayuda en Acción (Alliance2015), lanza una advertencia clara: el mundo no está avanzando al ritmo necesario para erradicar el hambre.

No se trata de un problema marginal:

● El hambre es “alarmante” en 7 países

● “grave” en otros 35

● En 27 países la situación empeoró desde 2016

GUATEMALA Y HONDURAS: HAMBRE COMO RIESGO SISTÉMICO

En América Latina y el Caribe, el panorama es contradictorio. La región redujo de forma significativa el hambre desde el año 2000, pero el progreso se ha estancado en la última década. Dentro de ese contexto, Guatemala y Honduras emergen como focos críticos.

Guatemala presenta una de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil del mundo.

Según el GHI 2025, cerca del 50 % de los niños y niñas menores de cinco años sufre retraso en el crecimiento, con cifras aún más elevadas en comunidades indígenas y rurales.

A pesar de la existencia de programas sociales y alimentarios, la combinación de pobreza estructural, crisis climática, alta informalidad y vulnerabilidad económica ha limitado los avances.

El hambre, en este caso, no es coyuntural: es un freno estructural al desarrollo económico.

HONDURAS: VULNERABILIDAD PERSISTENTE

Honduras registra una puntuación GHI de 12,5 en 2025, con un dato especialmente preocupante: la subalimentación repuntó al 14,8 % en el período 2022–2024.

El retraso en el crecimiento infantil alcanza al 17,9 % de los niños menores de cinco años, reflejando una presión creciente sobre los sistemas de salud, educación y productividad futura.

¿POR QUÉ ESTO DEBERÍA PREOCUPAR AL SECTOR EMPRESARIAL?

El hambre ya no puede analizarse solo como un problema social. En economías como las de Guatemala y Honduras, se está convirtiendo en un riesgo económico sistémico.