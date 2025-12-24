Centroamérica encara 2026 con un crecimiento moderado, pero desigual

Así lo reflejan los informes más recientes del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que coinciden en que el istmo mantendrá un crecimiento positivo, aunque todavía insuficiente para cerrar brechas estructurales.

Centroamérica se prepara para dos años de expansión económica marcada por contrastes, donde Panamá, Guatemala y República Dominicana serán nuevamente los motores de la región, mientras otras economías avanzan a un ritmo más pausado.

De acuerdo con el BM, las economías centroamericanas cerrarán 2025 con un panorama heterogéneo. Guatemala y Panamá encabezan la lista con una expansión estimada del PIB del 3,9 %, seguidos por Costa Rica (3,6 %), Honduras (3,5 %) y Nicaragua (3,1 %). Más atrás aparecen República Dominicana (3 %), El Salvador (2,5 %) y Belice (1,5 %). A escala regional, América Latina crecerá 2,3 %, cifra moderada por un entorno internacional menos dinámico.

Las proyecciones para 2026 muestran pocos cambios en el orden de posiciones. República Dominicana despuntaría con un aumento del 4,3 %, mientras Panamá alcanzaría un 4,1 %. Guatemala volvería a ubicarse entre los de mayor empuje (3,7 %), seguida de Costa Rica (3,6 %), Honduras (3,4 %) y Nicaragua (3 %). El Salvador repetiría un crecimiento del 2,5 %, y Belice subiría a 2,4 %. El Banco Mundial advierte; sin embargo, que el clima global continúa frágil por tensiones comerciales y condiciones financieras más estrictas.

La entidad prevé que en 2027 el crecimiento económico en Centroamérica estará nuevamente liderado por República Dominicana (4,5 %) y Panamá (4,1 %), seguidos de Costa Rica, Guatemala y Honduras, los tres con una expansión del PIB del 3,7 %; de Nicaragua y El Salvador, ambos con el 3 %; y Belice con el 2,2 %.

El FMI, por su parte, mantiene estimaciones similares para 2025. El organismo ratificó a Panamá como líder regional con un avance del 4 %, acompañado de una inflación prácticamente nula. Guatemala y Honduras aparecen en segundo lugar, con un aumento del PIB del 3,8 % cada uno. Costa Rica conserva una previsión del 3,6 % y República Dominicana y Nicaragua rondan el 3 %. El Salvador y Belice siguen como los mercados menos dinámicos del área. El Fondo subraya que, aunque la región exhibe inflación contenida, la debilidad fiscal y la incertidumbre externa siguen siendo focos de riesgo.

Desde otro ángulo, la Cepal también actualizó sus proyecciones y dejó sin cambios la expansión promedio prevista para Centroamérica en 2025: 2,6 %, pero subió las previsiones por país. Para 2026 se espera una mejora hacia 3 %, aunque persisten vulnerabilidades "vinculadas a su dependencia estructural del mercado y las condiciones de acceso a Estados Unidos, las remesas, el acceso a financiamiento y la exposición al cambio climático".

La Cepal subió la proyección de El Salvador de 2,7 % en octubre a 3,5 %; Costa Rica pasó de 3,8 % a 4 % siendo ahora el de mayor crecimiento en la región; y Guatemala de 3,7 % a 3,9 %.

Por su parte, Honduras subió de una proyección de crecimiento del PIB 3,7 % a 3,8 %; Nicaragua pasó de 3,1 % a 3,5 % (igualando con El Salvador los de menor crecimiento en el istmo) y Panamá experimentó otra disminución al pasar de 4,1 % a 3,8 %.