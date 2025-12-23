Finanzas

Banco de Bogotá avanza en Panamá y Colombia con la compra del portafolio minorista de Itaú

El Banco de Bogotá, brazo financiero del Grupo Aval, acordó la adquisición del portafolio de clientes de banca de personas naturales de Itaú en Colombia y Panamá. La operación, sujeta a aprobaciones regulatorias, refuerza el posicionamiento del banco colombiano en ambos mercados.

Por revistaeyn.com El Banco de Bogotá anunció un acuerdo para adquirir el portafolio de clientes del negocio de persona natural de Itaú en Colombia y Panamá, en una transacción que se perfila como uno de los movimientos más relevantes del sistema financiero de cara a 2026. Según datos oficiales, la operación contempla activos y pasivos asociados a aproximadamente 267.000 clientes, que representan 6,5 billones de pesos colombianos en créditos de consumo y vivienda (unos US$1.700 millones) y 4,1 billones de pesos en depósitos (cerca de US$1.079 millones)

El cierre definitivo de la transacción está condicionado a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia y de las autoridades regulatorias correspondientes en Panamá. PANAMÁ: UN EJE ESTRATÉGICO Más allá del volumen agregado en Colombia, el componente panameño de la operación resulta particularmente relevante para los actores financieros regionales. Panamá no solo es una plaza bancaria clave de Centroamérica, sino también un hub financiero internacional, con fuerte presencia de banca corporativa, tesorería regional y estructuras de inversión transfronteriza. La adquisición se realizará a través de Banco de Bogotá Panamá, lo que refuerza la huella directa del Grupo Aval en el país y consolida su estrategia de crecimiento en jurisdicciones de alta sofisticación financiera. Para el mercado panameño, la salida parcial de Itaú del segmento minorista abre espacio para una mayor concentración y para una banca local con mayor escala operativa. EXPANSIÓN VS. REENFOQUE Desde el Banco de Bogotá, su presidente César Prado subrayó que la operación se alinea con la estrategia corporativa del grupo: “Es un paso que mejora nuestra escala, complementa nuestro portafolio y refuerza la solidez con la que competimos en este mercado”