Panamá: ingresos del juego rozaron los US$ 3.000M y consolida su peso en la economía

Los ingresos brutos del sector alcanzaron el año pasado los US$ 2.938 millones, un crecimiento de 15% respecto a 2024, impulsados principalmente por el auge del juego online.

Por: revistaeyn.com La industria del juego en Panamá cerró 2025 con ingresos brutos por US$ 2.938 millones, una cifra que la coloca al borde de los US$ 3.000 millones y confirma su creciente relevancia dentro de la economía nacional. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), elaborados con información del Ministerio de Economía y la Junta de Control de Juegos, el sector registró un crecimiento interanual del 15% frente a los US$ 2.555 millones obtenidos en 2024.

El dinamismo del año estuvo marcado por la expansión del juego online, que se consolida como el segmento de mayor crecimiento. En efecto, el año pasado registró un volumen bruto de US$ 587,8 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 82,3%, convirtiéndose en la vertical de mayor expansión dentro del sector. Este desempeño refleja una transformación estructural en los hábitos de consumo y en el modelo de negocio del entretenimiento regulado en Panamá, con mayor digitalización y penetración tecnológica. No obstante el fuerte avance del iGaming, el principal motor en términos absolutos continúan siendo las máquinas tragamonedas tipo "A", que generaron US$ 2.147 millones en ingresos brutos, con un crecimiento de 5,2% respecto a 2024.

CÓMO SE COMPORTARON LAS OTRAS VERTICALES

El informe del INEC detalla el desempeño por segmentos: Mesas de juego: US$ 146,8 millones (+15,4%)Hipódromos: US$ 29 millones (-6%)Salas de apuestas deportivas: US$ 17,9 millones (-11%)Salas de bingo: US$ 6,4 millones (+4,4%) Mientras el juego digital gana terreno, algunos segmentos tradicionales muestran señales de ajuste, especialmente las apuestas deportivas presenciales y los hipódromos.

INGRESOS NETOS: ESTABILIDAD CON LEVE CRECIMIENTO

En cuanto a ingresos netos del sector, el reporte indica que alcanzaron US$ 375,5 millones en 2025, lo que representa un aumento moderado de 1,6% respecto al año anterior. La distribución por vertical muestra: Tragamonedas tipo “A”: US$ 296,6 millones (-2,1%)Juego online: US$ 33,8 millones (+53,6%)Mesas de juego: US$ 31,1 millones (+8,7%)Hipódromos: US$ 7,3 millones (-5,6%)Apuestas deportivas: US$ 4,8 millones (-10,9%)Bingo: US$ 1,07 millones (+10,8%) El contraste entre el crecimiento explosivo del juego online y la estabilidad —o retroceso— de algunos segmentos físicos confirma una transición progresiva hacia modelos digitales.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA ECONOMÍA PANAMEÑA?

Al rozar los US$ 3.000 millones en ingresos brutos, la industria del juego se consolida como uno de los sectores de servicios con mayor volumen de transacciones en el país.