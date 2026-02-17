Panamá veta a empresas de la UE de licitaciones por su permanencia en lista negra

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó mantener el veto de las empresas europeas en las licitaciones públicas panameñas luego de que la Unión Europea (UE) decidió dejar al país centroamericano en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque en materia tributaria.

"Mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades", escribió Mulino en su cuenta de X.

Panamá prepara licitaciones de proyectos como un tren de carga y pasajeros hasta la frontera con Costa Rica, puertos y un gasoducto en las cercanías del Canal de Panamá, además de otras obras de infraestructura pública, unos planes en los que ya han expresado interés algunas empresas europeas.

La UE excluyó en el 2025 a Panamá de una lista de blanqueo pero decidió mantener al país en otra, la de jurisdicciones que no cooperan con el bloque en materia tributaria porque, según el bloque, no ha subsanado deficiencias en materia de exenciones e intercambio de información fiscal.

En el último año, Panamá ha salido de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y de la lista de paraísos fiscales de Ecuador. Además, en 2023 fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).