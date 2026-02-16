Panamá no saldría de la 'lista negra' de paraísos fiscales de la UE

POR EFE

La Unión Europea prevé mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria, un grupo al que incorporará también a Vietnam y Turcos y Caicos tras la actualización que prevén aprobar mañana martes los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete.

Por el contrario, saldrán de la lista Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago, según avanzaron este lunes fuentes diplomáticas europeas.

Tras esa actualización, en el repertorio figurarían un total de diez jurisdicciones: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Panamá, Rusia, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Vietnam y Turcos y Caicos.

La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.