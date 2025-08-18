Panamá: valor de la exportación de banano cae a niveles de 2021

Por revistaeyn.com

Las estadísticas de la Contraloría General de la República de Panamá indican que hay una baja en el valor de la exportación de banano para 2025.

Las cifras precisan que de enero a mayo de 2025 el valor FOB ( free on board o puesto en puerto) de las exportaciones de esta fruta totalizaron US$52 millones, es decir US$253.000 menos que durante el mismo periodo de 2024.

Esta tendencia a la baja hace recordar a las cifras registradas un año después de la pandemia, 2021, cuando se reportaron unos US$56 millones.

¿Qué está pasando? Aunque la mayoría de culpa recae sobre la huelga que se desarrolló en la zona bananera (Bocas del Toro) y que llevó a la salida de la empresa Chiquita, que produce el 90% del banano en la principal provincia bananera del país, lo cierto es que desde antes marzo pasado cuando se empezó a reclamar la derogación de la ley de pensiones públicas, el valor de las exportaciones venía registrando una tendencia a la baja.