Panamá y Colombia exploran la interconexión eléctrica

“Mis dos países vecinos son vitales, no importa lo que pase. No hay problema que una buena amistad no pueda solventar”, destacó el recién juramentado presidente panameño.

Tras el encuentro, donde también se abordó la migración, Mulino y Petro acordaron programar una reunión bilateral con los pueblos indígenas de los dos países para ver el tema de la interconexión eléctrica.