Panamá y EEUU firmarán convenio para repatriar migrantes que crucen la selva del Darién

"Yo he visto crisis en Darién de otra dimensión, pero ésta se saltó la barda. Yo no puedo y me quebró el alma ver niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua", añadió, al anunciar que denunciará internacionalmente la crisis migratoria que enfrenta su país.

"Si cierran un lado, se abre otro", aseveró horas antes de la visita de Mulino el migrante venezolano Jeison Chacín tras cruzar el Darién.

El hombre, de 26 años, relató, como otros migrantes, crudos episodios vividos en la inhóspita jungla: "Vimos un caso donde violaron a una niña de cuatro años y el papá quiso decir algo y le dieron un tiro. Allí pasa de todo".

En busca del "sueño americano", el Darién "es el sueño del infierno", afirmó a la AFP en el albergue de Lajas Blancas.

En campaña electoral, Mulino, un abogado derechista de 65 años, prometió "cerrar" el Darién a la migración, aunque luego matizó diciendo que realizaría deportaciones masivas.

El pasado 11 de junio, Estados Unidos anunció que extenderá a esa vasta jungla una unidad especializada en el combate al tráfico de personas creada en 2021, y que ha operado en Honduras, Guatemala, El Salvador y México.

"No me gustaría que me deportaran para atrás porque yo pasé una travesía muy fuerte por ese Darién y eso no se lo recomiendo a nadie (...), que lo deporten a uno después que llegó aquí sería muy doloroso", declaró a la AFP Jerson Salcedo, un venezolano de 30 años que viaja con cuatro hijos, de entre 4 y 9 años.