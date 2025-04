Papa Francisco: nunca viajó a su Argentina natal

POR EFE

Durante su pontificado, el papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, realizó un total de 47 viajes internacionales a 66 naciones diferentes, además de a 49 ciudades de Italia, y tocó cuatro continentes, pero nunca viajó a España, ni a su Argentina natal, aunque siempre dijo que lo haría.

"No voy a ir a ningún país grande de Europa hasta que no termine con los pequeños", explicaba el papa cuando le preguntaban por qué no iba a España y subrayaba para evitar malentendidos que fue a Marsella o a Córcega, pero "no a Francia" y tampoco ha pisado Alemania.