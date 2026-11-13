Paraguay: Fiscalía acusa de asociación criminal a Peña y a la cúpula del BCP por caso Ueno

Por: EFE

La Fiscalía paraguaya acusó este viernes por asociación criminal al expresidente Santiago Peña y al exjefe del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, así como a tres exdirectivos de esa institución y al superintendente del sector dentro de la investigación por la intervención de Ueno bank, entidad que recibió importantes fondos públicos.

El fiscal Christian Benítez dijo a periodistas que este nuevo cargo contra el exmandatario se suma a los de lesión de confianza y administración en provecho propio, de los que lo acusaron inicialmente, lo que implica una ampliación de la acusación.

En ese contexto, Benítez indicó que la asociación criminal y la lesión de confianza se catalogan como delitos "precedentes" (previos) al lavado de activos.

Pese a la nueva acusación, el funcionario señaló que la expectativa de pena contra el ex jefe de Estado es de quince años de cárcel.

También acusaron al superintendente de bancos en Paraguay, Holger Insfrán, detenido en la víspera durante un operativo de registro a su vivienda, y los antiguos miembros del directorio del BCP Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora, arrestados esta misma jornada.

A Caballero y Mora los apresaron en sus viviendas, ambas registradas, mientras que González, quien antes fue procurador general de la República, se entregó en una comisaría en Asunción.

Peña salió removido del cargo la semana pasada en un juicio político en el Senado por "mal desempeño de sus funciones" y horas después quedó detenido, luego de que lo acusaran de tener nexos con Ueno bank, que durante su mandato (2023-2026) captó millonarios fondos públicos, buena parte de ellos de cajas jubilatorias.

Según la hipótesis fiscal, "los imputados habrían integrado una estructura organizada con distribución de funciones", con el "supuesto propósito de favorecer intereses vinculados al conglomerado empresarial relacionado con el Grupo Vázquez y Ueno Bank", detalló el Ministerio Público, en un comunicado.

Los fiscales atribuyen a Peña, Carvallo y al superintendente su supuesta participación "en el contexto de las actuaciones y omisiones que son objeto de investigación".

Mientras que los exdirectivos "habrían tenido conocimiento de informes técnicos que advertían sobre excesos en los límites crediticios relacionados con empresas vinculadas a Ueno Bank y sobre otras operaciones financieras observadas", sin que presuntamente impulsaran "las medidas correctivas correspondientes".

Uno de los exdirectivos, cuya identidad no se precisó, es señalado igualmente por la supuesta "producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso".

Carvallo presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de que lo nombraran en 2023 titular del Banco Central y también está acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.