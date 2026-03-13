Petróleo encuentra piso en US$100 y EEUU habilita compra de crudo ruso

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El Brent supera nuevamente los US$101 en medio de la tensión por el cierre del estrecho de Ormuz. La decisión de Estados Unidos de permitir temporalmente la compra de petróleo ruso busca contener la escalada de precios, pero genera fricciones con la Unión Europea, que advierte que fortalecerá las finanzas de Moscú en plena guerra en Ucrania.

Por: revistaeyn.com / EFE El mercado petrolero global comienza a estabilizarse en torno a los US$100 por barril, un nivel que refleja la magnitud de la tensión geopolítica en el Golfo Pérsico y el temor a interrupciones prolongadas del suministro energético. Este viernes, el Brent, referencia internacional del crudo, volvió a subir y se ubicó en US$101,23 por barril, tras una apertura ligeramente bajista. El movimiento confirma que el mercado está encontrando un nuevo piso psicológico alrededor de los tres dígitos, impulsado por el riesgo de disrupciones en Oriente Medio.

La escalada comenzó después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, planteara que el cierre del estratégico estrecho de Ormuz debería prolongarse, lo que intensificó el temor a un shock de oferta. En la jornada previa, el Brent llegó a subir más del 9%, alcanzando su nivel más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

La decisión inesperada de Washington

En medio de esta volatilidad, el gobierno de Donald Trump adoptó una medida inesperada: permitir temporalmente la compra de petróleo ruso que ya se encuentra en tránsito marítimo, con el objetivo de aumentar la oferta disponible y contener la escalada de precios. El anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien explicó que la exención a las sanciones estará vigente hasta el 11 de abril. La medida permitiría que cientos de millones de barriles de crudo ruso puedan llegar al mercado global. Washington ya había dado una señal similar días atrás al autorizar a India a adquirir petróleo ruso que permanecía varado en el mar, pero la nueva decisión amplía el permiso a nivel global. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, el cálculo es doble: por un lado, evitar que el petróleo supere niveles que puedan desestabilizar la economía mundial; por otro, beneficiarse indirectamente de precios elevados gracias al boom de producción energética estadounidense. “Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando suben los precios del petróleo ganamos mucho dinero”, afirmó Trump en su red Truth Social.

Rusia celebra la apertura del mercado

En Moscú, la decisión fue recibida como una señal positiva para el equilibrio del mercado energético. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que permitir la entrada de crudo ruso contribuirá a estabilizar los precios globales.

“Sin volúmenes considerables de petróleo ruso la estabilización del mercado es imposible”, afirmó. La reacción refleja un dato estructural del mercado energético: pese a las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania, Rusia sigue siendo uno de los mayores exportadores de crudo del planeta, con un peso decisivo en el equilibrio entre oferta y demanda.

Fricciones con Europa