Petróleo sube un 6,51 % tras advertencia de AIE sobre reducción del suministro

POR EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este jueves un 6,51 %, hasta 92,93 dólares el barril, tras la drástica reducción de la previsión de crecimiento del suministro de petróleo para este año por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 5,68 dólares con respecto al cierre del día anterior.

La AIE calcula que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio reducirá la oferta de petróleo en el mundo en 8 millones de barriles al día (mbd) en marzo, por lo que ha revisado sus previsiones para todo el año.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este jueves, la AIE destaca que esté conflicto está causando la mayor interrupción de suministro de la historia, y precisa que con 98,8 mbd de media este mes, la salida de petróleo al mercado va a caer al nivel que tenía en el primer trimestre de 2022.

El descenso supone una caída del 7,5 % respecto a la oferta de crudo que hubo el pasado mes de febrero.

Según los elementos de que dispone la agencia, los flujos se han reducido a menos del 10 % de las cantidades que normalmente pasaban por el estrecho de Ormuz (15 mbd de crudo y 5 mbd de derivados del petróleo).