Goldman Sachs recorta previsión del PIB de EEUU por alzas del petróleo

La firma indicó que la preocupación por el impacto de los precios más altos del petróleo en la inflación no impediría recortes de tasas de la Reserva Federal más tempranos si el mercado laboral se debilita antes y con mayor intensidad de lo previsto.

Por revistaeyn.com Goldman Sachs redujo su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos para el cuarto trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior en 0.3 puntos porcentuales, hasta el 2,2 %, a medida que los precios del petróleo suben debido a la guerra con Irán, señaló la firma en una nota de investigación. Los estrategas de materias primas de la firma esperan que el crudo Brent promedie US$98 por barril en marzo y abril, un 40 % por encima del promedio de 2025, antes de retroceder a US$71 en el cuarto trimestre de 2026.

En un escenario de riesgo al alza en el que los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz se interrumpan durante un mes, el Brent promediaría US$110 en marzo y abril, antes de descender a US$76 para el cuarto trimestre de 2026. El estimado de seguimiento del PIB de Goldman Sachs para el primer trimestre se ubica en 3,3 % en términos anualizados trimestre a trimestre. La estimación refleja un impacto negativo de los mayores precios del petróleo en marzo, que se ve parcialmente compensado por resultados mejores de lo esperado en los reportes de comercio e inicios de vivienda frente a los supuestos previos.