Precio del petróleo se acerca a mínimo de cinco meses entre exceso de oferta e incertidumbre comercial

Por revistaeyn.com La narrativa actual del West Texas Intermediate (WTI) se está escribiendo en la intersección de la geopolítica, el exceso de oferta en Estados Unidos y la ansiedad por la demanda, y se trata de un delicado equilibrio más que de una historia unidireccional. El tono inicial lo marcó Washington al afirmar que el primer ministro indio Modi se había comprometido a reducir o detener las compras de crudo ruso, una medida que podría desviar significativamente los flujos mundiales y tensar algunos mercados.

Antonio Di Giacomo, analista de Mercados Financieros para Latinoamérica en XS, señala que esa afirmación, realizada por el presidente Donald Trump, sacudió el mercado y provocó flujos especulativos hacia expectativas de un suministro más ajustado. Sin embargo, más allá de los titulares, no hay ningún cambio de política confirmado por parte de la India, y las refinerías nacionales se muestran cautelosas, haciendo hincapié en que cualquier reducción será gradual y no brusca. "Estas primas geopolíticas hicieron subir los precios, pero su fuerza se ve continuamente atenuada por las preocupaciones sobre el exceso de oferta por parte de Estados Unidos", dice Di Giacomo.

Exceso de oferta

Según la Administración de Información Energética, la producción de crudo de EEUU alcanzó recientemente un récord de 13.636 millones de barriles diarios. Mientras tanto, la producción en alta mar también está cobrando impulso: los analistas esperan que la producción del Golfo de México contribuya de manera significativa este año, ya que las nuevas tecnologías de perforación y los vientos favorables en materia de regulación respaldan el crecimiento. Así pues, aunque algunos flujos geopolíticos amenazan con restringir ciertos corredores, los barriles estadounidenses están inundando el mercado. A la presión sobre la oferta se suma el tono cada vez más pesimista de la AIE, que ahora prevé un importante superávit mundial en 2025 y 2026, del orden de 2,35 millones de barriles diarios en 2025, que seguirá creciendo en 2026. "Esa previsión de superávit se ha convertido en un techo psicológico para el alcance de la especulación alcista. En segundo plano, acechan los temores sobre la demanda: la tensión comercial entre Estados Unidos y China sigue siendo una «nube negra» estructural sobre el crecimiento mundial", apunta Di Giacomo. Cada amenaza arancelaria o medida de control de las exportaciones socava la actividad industrial y el uso del transporte, lo que empaña las previsiones de consumo de petróleo.