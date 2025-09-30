Carlos Slim firma contrato con Pemex por US$1.991 millones para perforación

Empresas & Management

POR EFE El Grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim, firmó un contrato por 1.991 millones de dólares con la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), para la perforación de pozos en el Campo Ixachi, ubicado a 26 kilómetros al noreste del municipio de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz. En un comunicado enviado este lunes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía del multimillonario precisó que el contrato se llevó a cabo a través de sus subsidiarias GSM Bronco y MX DLTA NRG 1. El Campo Ixachi es considerado como uno de los campos terrestres más importantes de México y "actualmente cuenta con una producción diaria de alrededor de 93.000 barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a un total de 236.000 barriles diarios de petróleo equivalente", explicó el Grupo Carso.

Agregó que a la fecha, se han perforado en el citado campo un total de 28 pozos a una profundidad promedio de 7.650 metros, dentro de los cuales Grupo Carso, a través de sus subsidiarias, ha participado en su perforación. Sobre el contrato, el Grupo Carso apuntó que "considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años", lo cual contribuirá en un aumento sustancial de producción en el campo de aceite y gas. Explicó que, de conformidad con el contrato, Pemex empezará a pagar la perforación de estos pozos financiados hasta enero de 2027 y en 21 pagos mensuales por cada pozo entregado a partir de la fecha correspondiente, y para la fecha del primer pago, en enero de 2027, se estima tener en producción 12 pozos de este contrato. "De perforarse los 32 pozos, el monto máximo del contrato es la cantidad de 1.991 millones de dólares, incluyendo su financiamiento, monto que será menor en caso de perforarse menos pozos, manteniendo la misma fórmula de financiamiento. La fuente y mecanismo de pago del contrato será a través de los ingresos obtenidos de los hidrocarburos comercializables de la propia asignación", señaló la nota. El Grupo Carso recordó que, a través de sus subsidiarias, cuenta con más de 18 años de experiencia en servicios de perforación terrestre, marina y de construcción de plataformas, además cuenta con 19 equipos para perforación terrestre de distintas dimensiones y tres equipos de perforación marina incluyendo un Jack up y dos semi-sumergibles de última generación.