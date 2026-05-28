Presidencia de Honduras impulsa alianza para atraer inversión y generar unos 100.000 empleos

Por revistaeyn.com
Con el fin de impulsar el empleo y mejorar la economía de Honduras, el Gobierno del actual presidente Nasry Asfura anunció la firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Logística (CNL) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI).
Esta alianza busca consolidar un entorno favorable para los negocios, modernizar la logística nacional y generar nuevas oportunidades de empleo para miles de hondureños.
El acuerdo fue suscrito en Casa Presidencial por el comisionado presidente para el Desarrollo del Sector Logístico del CNL, Yaudet Burbara, y el secretario ejecutivo del CNI, Epaminondas Marinakys, como parte de una agenda enfocada en fortalecer la coordinación institucional y mejorar las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera.
“El desarrollo del gobierno público es servirle a la gente”, expresó Yaudet Burbara, al destacar que el principal objetivo de esta iniciativa es recuperar oportunidades laborales y consolidar confianza entre los inversionistas.
Detalló que la meta del Gobierno es superar los 100.000 empleos a través de la atracción de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la estabilidad económica del país.
En el encuentro también se abordaron proyectos estratégicos para fortalecer el sistema logístico nacional, entre ellos la ampliación de la Terminal de Graneles en Puerto Cortés, iniciativa que contempla una inversión superior a los 600 millones de lempiras y que permitirá incrementar la capacidad operativa y competitividad portuaria del país.
Por su parte, María Antonia Rivera, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y miembro del Consejo Nacional de Logística, señaló que la articulación entre instituciones permitirá mejorar la eficiencia de las operaciones comerciales, reducir tiempos y fortalecer la capacidad logística nacional.