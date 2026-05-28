Presidencia de Honduras impulsa alianza para atraer inversión y generar unos 100.000 empleos

Por revistaeyn.com

Con el fin de impulsar el empleo y mejorar la economía de Honduras, el Gobierno del actual presidente Nasry Asfura anunció la firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Logística (CNL) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI).

Esta alianza busca consolidar un entorno favorable para los negocios, modernizar la logística nacional y generar nuevas oportunidades de empleo para miles de hondureños.

El acuerdo fue suscrito en Casa Presidencial por el comisionado presidente para el Desarrollo del Sector Logístico del CNL, Yaudet Burbara, y el secretario ejecutivo del CNI, Epaminondas Marinakys, como parte de una agenda enfocada en fortalecer la coordinación institucional y mejorar las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera.