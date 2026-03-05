Guatemala impulsa creación de corredor portuario con respaldo de EEUU

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com Guatemala avanza en el fortalecimiento de su infraestructura logística con la preparación de un corredor portuario en el Caribe que contará con respaldo de Estados Unidos, una iniciativa que busca agilizar el comercio bilateral y modernizar el sistema marítimo del país. El proyecto fue presentado durante el foro “Marco jurídico portuario y modernización del sistema marítimo guatemalteco”, organizado por la Cámara Guatemalteco Americana (AmCham). Durante el encuentro, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, reveló que en su primera visita oficial al país recorrió el Puerto Santo Tomás de Castilla, donde participó en la puesta en marcha de proyectos orientados a fortalecer la seguridad y la facilitación del comercio.

En ese contexto, adelantó que se trabaja en la creación de un corredor logístico que conecte de manera más eficiente esa terminal portuaria con el comercio estadounidense. Aunque el diplomático no ofreció detalles técnicos del proyecto, el presidente de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), José de la Peña, explicó que la iniciativa se encuentra en fase de preparación y que ha sido desarrollada en coordinación con autoridades estadounidenses durante los últimos meses. “Este proyecto se conoce como una línea dedicada que permitirá manejar carga de origen estadounidense con mayor rapidez y eficiencia”, indicó el funcionario. Según explicó, la infraestructura originalmente fue diseñada para movilizar carga sobredimensionada, pero ahora será utilizada para crear un canal logístico especializado. “Como este tipo de carga no se moviliza todos los días, se decidió aprovechar la infraestructura para establecer un corredor que facilite el movimiento de mercancías provenientes de Estados Unidos”, señaló De la Peña. El plan contempla la incorporación de tecnología para agilizar los procesos de despacho y control de mercancías, además de la habilitación de carriles especiales de acceso al puerto. “La infraestructura física ya está lista; lo que resta es la implementación tecnológica para poner el sistema en funcionamiento”, explicó. La ubicación estratégica de Santo Tomás de Castilla, en la costa caribeña, lo convierte en un punto clave para el comercio con la costa este de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades portuarias, cerca del 60 % de la carga que se mueve en esta terminal tiene relación con el mercado estadounidense.

MEJORAS A LA LEY

“Esta relación comercial tiene un peso económico muy importante”, destacó De la Peña, quien también subrayó el impacto que la modernización logística podría tener en sectores productivos guatemaltecos. Entre los principales productos que salen hacia Estados Unidos figuran melón, banano y textiles, mientras que desde ese país llegan mercancías diversas y minerales. “Si fortalecemos la plataforma portuaria y facilitamos las exportaciones, los productores podrán ampliar sus cultivos y generar más actividad económica”, afirmó. En paralelo al proyecto logístico, durante el foro también se destacó la importancia de aprobar la iniciativa de Ley General del Sistema Portuario Nacional, actualmente en discusión en el Congreso.