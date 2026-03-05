Guatemala impulsa creación de corredor portuario con respaldo de EEUU

Por revistaeyn.com
Guatemala avanza en el fortalecimiento de su infraestructura logística con la preparación de un corredor portuario en el Caribe que contará con respaldo de Estados Unidos, una iniciativa que busca agilizar el comercio bilateral y modernizar el sistema marítimo del país.
El proyecto fue presentado durante el foro “Marco jurídico portuario y modernización del sistema marítimo guatemalteco”, organizado por la Cámara Guatemalteco Americana (AmCham). Durante el encuentro, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, reveló que en su primera visita oficial al país recorrió el Puerto Santo Tomás de Castilla, donde participó en la puesta en marcha de proyectos orientados a fortalecer la seguridad y la facilitación del comercio.
En ese contexto, adelantó que se trabaja en la creación de un corredor logístico que conecte de manera más eficiente esa terminal portuaria con el comercio estadounidense.
Aunque el diplomático no ofreció detalles técnicos del proyecto, el presidente de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), José de la Peña, explicó que la iniciativa se encuentra en fase de preparación y que ha sido desarrollada en coordinación con autoridades estadounidenses durante los últimos meses.
“Este proyecto se conoce como una línea dedicada que permitirá manejar carga de origen estadounidense con mayor rapidez y eficiencia”, indicó el funcionario. Según explicó, la infraestructura originalmente fue diseñada para movilizar carga sobredimensionada, pero ahora será utilizada para crear un canal logístico especializado.
“Como este tipo de carga no se moviliza todos los días, se decidió aprovechar la infraestructura para establecer un corredor que facilite el movimiento de mercancías provenientes de Estados Unidos”, señaló De la Peña.
El plan contempla la incorporación de tecnología para agilizar los procesos de despacho y control de mercancías, además de la habilitación de carriles especiales de acceso al puerto. “La infraestructura física ya está lista; lo que resta es la implementación tecnológica para poner el sistema en funcionamiento”, explicó.
La ubicación estratégica de Santo Tomás de Castilla, en la costa caribeña, lo convierte en un punto clave para el comercio con la costa este de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades portuarias, cerca del 60 % de la carga que se mueve en esta terminal tiene relación con el mercado estadounidense.
MEJORAS A LA LEY
“Esta relación comercial tiene un peso económico muy importante”, destacó De la Peña, quien también subrayó el impacto que la modernización logística podría tener en sectores productivos guatemaltecos. Entre los principales productos que salen hacia Estados Unidos figuran melón, banano y textiles, mientras que desde ese país llegan mercancías diversas y minerales.
“Si fortalecemos la plataforma portuaria y facilitamos las exportaciones, los productores podrán ampliar sus cultivos y generar más actividad económica”, afirmó.
En paralelo al proyecto logístico, durante el foro también se destacó la importancia de aprobar la iniciativa de Ley General del Sistema Portuario Nacional, actualmente en discusión en el Congreso.
El viceministro de Transporte, Fernando Suriano, explicó que el Ministerio de Comunicaciones presentó observaciones para mejorar algunos artículos y reforzar aspectos relacionados con la gobernanza y la estructura institucional del sistema portuario. “La ley no pretende regular la operación diaria de los puertos, sino establecer el marco normativo que permita su desarrollo, ya sea mediante gestión pública o privada”, afirmó.
Por su parte, la directora ejecutiva de AmCham, Waleska Sterkel, subrayó que mejorar la infraestructura portuaria es clave para la competitividad del país. “La debilidad en el sistema portuario no es un problema aislado del sector marítimo; impacta directamente en los costos logísticos, la atracción de inversión y la generación de empleo”, señaló.
Datos de la Comisión Portuaria Nacional indican que más del 70 % del comercio exterior guatemalteco se moviliza a través de sus puertos. Entre enero y octubre de 2025, estas terminales manejaron 29.03 millones de toneladas métricas de carga, lo que representó un crecimiento del 12 % frente al mismo período del año anterior.
