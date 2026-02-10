Centroamérica & Mundo

México desafía a Panamá: impulsa el Corredor del Istmo de Tehuantepec como alternativa al Canal

Un acuerdo con Europa y un contexto geopolítico en reconfiguración convierten al Istmo de Tehuantepec en un nodo logístico estratégico para el comercio global.

Por revistaeyn.com El Gobierno de México dio un paso estratégico para posicionar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) como una alternativa logística al Canal de Panamá, a partir de un acuerdo con la Unión Europea que busca consolidar esta infraestructura como una ruta competitiva para el transporte de gas, graneles y carga internacional. La iniciativa se inscribe en un contexto geopolítico en el que las cadenas globales de suministro demandan mayor resiliencia y diversificación, y donde actores clave —como Estados Unidos— mantienen una relación compleja con México, al tiempo que respaldan la relevancia histórica del Canal de Panamá en el comercio mundial. Acuerdo con Europa: una alianza estratégica En febrero de 2026, México y la Unión Europea formalizaron un protocolo para fortalecer el CIIT como una ruta comercial multimodal que conecte el Golfo de México con el océano Pacífico, facilitando el traslado de mercancías entre América y Europa.

El convenio incluye la vinculación del corredor con el puerto de Sines, en Portugal, un nodo clave del sistema logístico europeo, lo que abre la puerta a flujos bidireccionales de carga general, graneles y productos energéticos, como gas natural licuado. Este acuerdo con Europa ofrece ventajas claras: ● Facilita el acceso de empresas europeas a mercados latinoamericanos y asiáticos con menores tiempos y costos logísticos frente a rutas tradicionales. ● Posiciona a México como un nodo logístico global con respaldo internacional, un factor clave para atraer inversión extranjera directa en sectores energéticos, industriales y de comercio. Ventajas y oportunidades del Istmo de Tehuantepec El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es un canal marítimo tradicional, sino una ruta multimodal tierra–mar que combina una red ferroviaria modernizada con puertos estratégicos en Coatzacoalcos (Golfo de México) y Salina Cruz (océano Pacífico). Esta configuración permite mover grandes volúmenes de mercancías sin necesidad de transitar por el Canal de Panamá. Puntos clave de su ventaja competitiva: ● Geografía: con apenas 235 kilómetros entre costas, es una de las rutas más cortas para conectar el Atlántico y el Pacífico dentro del continente americano. ● Multimodalidad: integración de trenes, puertos y servicios logísticos que permiten transportar carga general, gas natural, minerales y graneles con menores tiempos de tránsito y costos potencialmente más competitivos.