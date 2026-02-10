México desafía a Panamá: impulsa el Corredor del Istmo de Tehuantepec como alternativa al Canal

Por revistaeyn.com
El Gobierno de México dio un paso estratégico para posicionar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) como una alternativa logística al Canal de Panamá, a partir de un acuerdo con la Unión Europea que busca consolidar esta infraestructura como una ruta competitiva para el transporte de gas, graneles y carga internacional.
La iniciativa se inscribe en un contexto geopolítico en el que las cadenas globales de suministro demandan mayor resiliencia y diversificación, y donde actores clave —como Estados Unidos— mantienen una relación compleja con México, al tiempo que respaldan la relevancia histórica del Canal de Panamá en el comercio mundial.
Acuerdo con Europa: una alianza estratégica
En febrero de 2026, México y la Unión Europea formalizaron un protocolo para fortalecer el CIIT como una ruta comercial multimodal que conecte el Golfo de México con el océano Pacífico, facilitando el traslado de mercancías entre América y Europa.
El convenio incluye la vinculación del corredor con el puerto de Sines, en Portugal, un nodo clave del sistema logístico europeo, lo que abre la puerta a flujos bidireccionales de carga general, graneles y productos energéticos, como gas natural licuado.
Este acuerdo con Europa ofrece ventajas claras:
● Facilita el acceso de empresas europeas a mercados latinoamericanos y asiáticos con menores tiempos y costos logísticos frente a rutas tradicionales.
● Posiciona a México como un nodo logístico global con respaldo internacional, un factor clave para atraer inversión extranjera directa en sectores energéticos, industriales y de comercio.
Ventajas y oportunidades del Istmo de Tehuantepec
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es un canal marítimo tradicional, sino una ruta multimodal tierra–mar que combina una red ferroviaria modernizada con puertos estratégicos en Coatzacoalcos (Golfo de México) y Salina Cruz (océano Pacífico). Esta configuración permite mover grandes volúmenes de mercancías sin necesidad de transitar por el Canal de Panamá.
Puntos clave de su ventaja competitiva:
● Geografía: con apenas 235 kilómetros entre costas, es una de las rutas más cortas para conectar el Atlántico y el Pacífico dentro del continente americano.
● Multimodalidad: integración de trenes, puertos y servicios logísticos que permiten transportar carga general, gas natural, minerales y graneles con menores tiempos de tránsito y costos potencialmente más competitivos.
● Desarrollo regional: el proyecto impulsa polos industriales y zonas económicas especiales, con capacidad de atraer inversiones y generar empleo, especialmente en el sur–sureste de México.
● Redundancia logística: al ofrecer una vía alternativa, reduce la dependencia global de un único paso interoceánico y atenúa riesgos asociados a congestión, sequías u otras limitaciones operativas que puedan afectar al Canal de Panamá.
Enmarque geopolítico actual
La propuesta mexicana emerge en un momento de reconfiguración de las cadenas globales de suministro y de tensiones geopolíticas en la región. El Canal de Panamá —tradicionalmente respaldado por Estados Unidos y pieza central del comercio marítimo mundial— ha enfrentado en los últimos años desafíos operativos derivados de la saturación y restricciones temporales, lo que despertó el interés por rutas alternativas.
En este contexto, el acuerdo con la Unión Europea adquiere una dimensión geopolítica adicional: fortalece la proyección internacional de México más allá de su eje tradicional con Estados Unidos y diversifica sus alianzas hacia el bloque europeo. Esto puede contribuir a equilibrar su posición regional y consolidarlo como un hub logístico transcontinental, capaz de atender flujos comerciales no solo de América del Norte, sino también de Europa y Asia.
No obstante, la competencia frente al Canal de Panamá presenta matices importantes. Si bien el corredor mexicano ofrece ventajas en términos de tiempos y acceso directo a ciertos mercados, la infraestructura aún se encuentra en proceso de consolidación y no reemplaza directamente la función marítima del canal, que permite el tránsito continuo de buques de gran calado. En ese sentido, el CIIT se perfila más como una alternativa complementaria para determinados segmentos de carga que como un sustituto pleno.