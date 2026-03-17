República Dominicana lanza plan para atraer inversión TIC: busca ser hub digital del Caribe

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El Gobierno de República Dominicana, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentó el Plan de Atracción de Inversión Extranjera Directa en el sector TIC 2026-2036.

Por: revistaeyn.com La apuesta de República Dominicana por la economía digital dio un nuevo paso con la presentación del Plan de Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2026-2036, una hoja de ruta diseñada para consolidar al país como uno de los principales destinos de inversión tecnológica en el Caribe y América Latina. El plan fue presentado en Santo Domingo durante un evento institucional organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La iniciativa forma parte de la estrategia nacional para impulsar una economía digital basada en servicios de alto valor agregado. De acuerdo con las autoridades, la estrategia busca aprovechar el creciente interés internacional por el Caribe como destino para operaciones tecnológicas, impulsado por fenómenos como el nearshoring, la expansión del comercio digital y la demanda de servicios tecnológicos globales.

Atraer inversión tecnológica internacional

La hoja de ruta fue elaborada por las consultoras europeas P&L Global y ESKZ Global, especializadas en estrategia económica internacional y atracción de inversión extranjera. El proyecto plantea una estrategia de largo plazo orientada a: -atraer empresas tecnológicas internacionales

-fortalecer el talento digital local -impulsar la innovación y la transferencia tecnológica -generar empleo cualificado -diversificar la economía hacia sectores de mayor valor añadidoDurante la presentación, representantes del gobierno destacaron que el país vive un momento de consolidación económica y creciente confianza inversora, con flujos de inversión extranjera directa que han superado los US$5.000 millones anuales en los últimos años.

Cinco pilares para un hub tecnológico regional

El plan parte de un diagnóstico del ecosistema tecnológico dominicano, que analiza infraestructura digital, disponibilidad de talento, evolución de la inversión extranjera y el marco institucional del país. A partir de ese análisis, la estrategia define cinco pilares clave para atraer inversión tecnológica: 1.Desarrollo del talento digital 2.Mejora de la infraestructura y conectividad digital 3.Fortalecimiento de la gobernanza institucional 4.Estrategia internacional de promoción de inversiones 5.Impulso a la innovación y encadenamientos productivos Según los responsables del proyecto, el objetivo no es únicamente captar capital internacional, sino generar inversiones con impacto estructural en el ecosistema tecnológico local. Isabel Vinagre, CEO de P&L Global, explicó durante el evento que el plan busca posicionar al país en los mercados globales de inversión tecnológica y fomentar proyectos que generen innovación, transferencia de conocimiento y empleo de calidad.

Por su parte, Adolfo Romero, CEO de ESKZ Global, señaló que el diseño de la estrategia incluyó un benchmarking internacional basado en casos de éxito como Irlanda, Costa Rica y Hong Kong, economías que han logrado atraer grandes inversiones tecnológicas y consolidar ecosistemas digitales competitivos.

Sectores tecnológicos con mayor potencial de inversión

El documento identifica oportunidades concretas de inversión en varias áreas estratégicas del sector TIC, entre ellas: -desarrollo de software -servicios digitales y cloud computing -economía de datos -tecnologías aplicadas a salud (healthtech) -industria de semiconductores Estas actividades podrían impulsar nuevas inversiones internacionales y fortalecer la integración del país en las cadenas globales de valor de la economía digital.

Caribe y economía digital