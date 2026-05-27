Presidente Asfura continúa con planes de subastar avión presidencial

Por revistaeyn.com

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, continúa con el proceso para vender el avión presidencial, pero aún no ha finalizado la documentación para llegar a la etapa de subasta pública.

De acuerdo con lo dicho, el Gobierno espera completar el expediente administrativo de la aeronave en un tiempo prudencial, que podría extenderse hasta tres meses.

Durante su comparecencia ante medios de comunicación, el mandatario explicó que el aparato ya fue sometido a evaluaciones técnicas y avalúos por parte de especialistas, pero falta un requisito clave: la factura original del avión.