EEUU acepta el Boeing ofrecido por Catar como nuevo Air Force One

El Gobierno estadounidense aceptó este miércoles formalmente el Boeing 747 ofrecido por Catar para ser usado como avión presidencial Air Force One y que ha sido objeto de controversia por los interrogantes que esa entrega suscita en cuestiones de inteligencia y seguridad.

Para cualquier detalle adicional al respecto remitió a la Fuerza Aérea.

La noticia sobre la oferta catarí se filtró a mediados de mes y desde el principio fue vista con escepticismo incluso entre las filas republicanas, que ponen en duda que el complejo proceso necesario para adaptar la aeronave a los requisitos de seguridad haga que valga la pena.

"Podría ser un estúpido y decir: 'No, no queremos un avión gratis y carísimo', pero me pareció un gran gesto", dijo después el presidente, Donald Trump, en su red, Truth Social, donde negó que se trate de un regalo personal y aseguró que, al concluir su segundo mandato en 2029, dejaría de usarlo y lo depositaría en su biblioteca presidencial.