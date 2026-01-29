Centroamérica & Mundo

Honduras: Nasry Asfura asume la dirección de la Secretaría de Salud

POR EFE El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, asumirá la titularidad de la Secretaría de Salud, con el respaldo de sus tres designados presidenciales (vicepresidentes), informó este miércoles el ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta. "La cabeza ministerial de la Secretaría de Salud la llevará el propio presidente Nasry Asfura, con un equipo conformado por sus designados presidenciales", subrayó Argueta en una comparecencia de prensa en la Casa Presidencial. Agregó que el equipo de apoyo directo estará integrado por los vicepresidentes María Antonieta Mejía, quien coordinará los procesos legislativos y normativos; Carlos Flores, quien servirá de enlace con el gremio médico; y Diana Herrera, encargada de la seguridad alimentaria y la relación con la empresa privada.

Asfura, quien asumió el poder para el cuatrienio 2026-2030 en sustitución de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, se comprometió a eliminar la mora quirúrgica y el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales estatales. La decisión del Ejecutivo de intervenir directamente en el área sanitaria responde a una crisis que mantiene en vilo a entre 13.000 y 15.000 pacientes, quienes integran la lista de espera para una cirugía en el sistema público, según estimaciones del sector salud. A la falta de salas de operaciones se suma un desabastecimiento crónico de insumos básicos y medicamentos, lo que ha reducido la capacidad de respuesta de los principales centros asistenciales del país. El mandatario hondureño designó a los médicos Ángel Eduardo Midence y José Miguel Castillo como subsecretarios de Redes Integradas y de Proyectos e Inversión en Salud, respectivamente. "Nos enfocaremos en la reducción de la mora quirúrgica mediante la articulación con el sector privado, mientras recuperamos la capacidad propia de nuestros hospitales", señaló Midence.