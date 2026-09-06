Presidente Bukele explica transferencia de reservas de bitcoin

Por: Agencias

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó haber transferido todas las reservas de bitcoin del país a un operador privado como parte de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La cuestión del bitcoin ha sido un elemento central del acuerdo desde que Bukele suscribió con el FMI la línea de crédito por US$1.400 millones, que prevé varios desembolsos. En el marco de esas negociaciones, el gobierno retiró el bitcoin como moneda de recurso legal en enero de 2025.

El jueves, el FMI anunció un acuerdo preliminar para desbloquear casi US$140 millones en nuevos fondos, como parte de un programa de austeridad. La decisión se produjo después que el gobierno demostrara que sus continuas compras de bitcoins se financiaban con donaciones privadas y no con dinero público.

El FMI informó que "la participación pública en la billetera Chivo se ha reducido sustancialmente y continúan los esfuerzos para mejorar la transparencia de las tenencias de bitcoin".

"La propiedad mayoritaria y el control operativo han sido transferidos a un operador privado, mientras que el gobierno ha mantenido una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes", añadió el organismo en un comunicado.

Al desmentir versiones de prensa, Bukele aseguró en X que "lo único que se transfirió fueron las acciones de Chivo (...) y NO la Reserva Estratégica de Bitcoin". La reserva asciende a US$618 millones.

El plan del FMI exige que El Salvador reduzca el experimento con el bitcoin, que lo convirtió en un favorito de la industria de las criptomonedas y en una curiosidad en las finanzas mundiales.

"En adelante, no se prevé una acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas", subrayó el FMI.