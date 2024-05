Presidente de México destaca caída de flujos migratorios en frontera con EEUU

La misma gráfica muestra que este flujo cayó a menos de 6.000 migrantes diarios hacia fines de diciembre y se ha mantenido relativamente estable desde entonces.

"El 9 de mayo de 2024, el total de encuentros registrados fue de 5.506, una reducción de 55,94%" con respecto al pico del 18 de diciembre, según el documento.

López Obrador atribuyó esta reducción a las medidas tomadas por Washington y México para "dar un cauce legal" a los flujos migratorios, como la creación de nuevas vías para tramitar visas de trabajo por medio aplicaciones digitales.

"Hay un procedimiento abierto y está funcionando, no fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica. Hay aproximadamente 1.500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos, eso no existía antes", sostuvo el presidente.

A fines de abril, López Obrador y su homólogo estadounidense, Joe Biden, ordenaron a sus equipos tomar "medidas concretas" para reducir los cruces fronterizos irregulares, según una declaración conjunta que no especificó dichas disposiciones.