Centroamérica con el reto de mejorar condiciones para frenar sangría migratoria

Que cada vez más las poblaciones buscan no únicamente generar un nivel de empleo y de ingresos, sino también acceso a salud, acceso a educación, recreación, y esto solo se logra generando políticas públicas sostenidas en los territorios. Es muy importante también ver la disparidad salarial entre los países de Centroamérica del Norte y Estados Unidos.

El fenómeno va a seguir existiendo. Ha generado una red de migrantes establecidos en Estados Unidos que significan una posibilidad de que exista un llamado a sus familiares y también a personas que son de las mismas culturas. No se va a terminar de dar esta migración, pero sí puede disminuir la forma irregular en que se hace. Esto solo se lograría a través de procesos regulatorios importantes en la región como visas de trabajo, como estatus temporales, reunificación familiar, protección internacional.... La otra manera es generar también condiciones en los países de Centroamérica que generen empleo digno y que generen también posibilidades para las juventudes en desarrollo social integral.

¿Les interesa a estos gobiernos detener la salida de migrantes o las remesas son demasiado importantes para sus economías?

Las remesas ya constituyen uno de los principales rubros equiparados en ingreso de divisas. Esto sin duda alguna genera un nivel de dependencia hacia Estados Unidos y hacia la migración en la medida que no se hagan cambios a la matriz económica, a la educación, y a estas políticas públicas integrales para modificar las posibilidades del estado con respecto al bienestar social de la población.

Entonces, mientras eso no suceda, claro que los gobiernos ven con cierta comodidad que el empleo que no están generando y las condiciones sociales que no están generando, favorezcan la migración internacional.

Sin embargo, la presión de Estados Unidos por que no se sigan teniendo estos flujos irregulares de inmigración también de otros países como México, provoca que los gobiernos tengan que preocuparse por lo menos de disminuir esa migración irregular y también generar tratados de movilidad social a través de visas de trabajo.

Por ejemplo, a través de equiparar también salarios en el origen y en el destino y de generar un tipo de intercambio entre la población migrante que vive en Estados Unidos y sus familiares y miembros de sus comunidades lingüísticas, que puedan tener esas inquietudes de hacer políticas públicas para estos territorios de origen en combinación con los intereses de esta población migrante establecida en Estados Unidos.

¿Es necesaria una mayor cooperación intergubernamental entre estos tres países y México para atender a los migrantes?

Sí es necesaria una mayor cooperación intergubernamental entre todos los países de la región, México y Estados Unidos. Creo que formamos una misma región mesoamericana. Hay intercambio comercial ya importante, pero se necesita un mayor intercambio y una mayor integración social y económica.

Tiene que haber políticas para homologar, por ejemplo, temas educativos, también hacer ciertas políticas comunes de promoción del capital humano, de mercados de trabajo, de acceso a tecnología, financiamiento... Creo que se pueden integrar políticas a manera de hacer un intercambio regional más virtuoso y no tanto de contención y de devolución en el caso migrante.

¿Qué puede significar para las migraciones hacia el Norte el fin del Título 42 en EE UU, el pasado mes de octubre?

Aparentemente era el fin de las deportaciones expeditas, pero no quiere decir fronteras abiertas, queda el título 8 y esto sigue generando una posibilidad de deportación.

Están siendo muy problemáticas las propuestas legales que están estableciendo los estados, como el estado de Texas recientemente, con esta iniciativa de ley que le está permitiendo hacer lo mismo que hacía el título 42.Sin embargo, es una legislación que está en impugnación legal, que supuestamente tendría que entrar en vigencia a partir de marzo, pero que está generando impugnaciones y esperamos que no sea aprobada.

El título 8 permite la deportación y también es cierto que se ha invertido poco en fortalecer el sistema de asilo y refugio en Estados Unidos para determinar quiénes necesitan protección internacional y evitar así la deportación, a la vez que se puedan equiparar los esfuerzos en regularización migratoria y no únicamente en deportación.

También será significativo conocer cuál va a ser la postura de los candidatos hacia la migración en las futuras elecciones de Estados Unidos. Recordemos que está pendiente una reforma migratoria integral y muchos decretos transitorios como los DACA, como la protección temporal hacia Honduras, Nicaragua y El Salvador, que debieran de retomarse y formar parte más bien de una reforma integral.

Pero esos temas no generan entusiasmo político de los electores en aquel país. Entonces, seguramente de nuevo vamos a ver problemas en cambios a la regularización migratoria, en este año electoral que viene.

Por lo tanto, toca seguir con las propuestas del gobierno demócrata de atender las causas estructurales de los países centroamericanos, las “causas raíz”, como le llamaron a su programa, así como eficientizar y aumentar los programas de regularización migratoria que se anunciaron el año pasado, pero que han puesto en implementación débilmente