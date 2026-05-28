Presidente de Panamá espera que ley para multinacionales saque al país de lista de la UE

POR EFE

El presidente panameño, José Raúl Mulino, confió este jueves en que la nueva ley que establece un impuesto del 15 % sobre la renta bruta generada en el país a las multinacionales que no demuestren actividad económica permita a Panamá salir de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.

Se trata del proyecto de Ley 641, conocido como ley de sustancia económica, aprobado el miércoles por 70 de los 71 diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para "hacerle frente a las llamadas empresas de papeles que no desarrollan actividades reales en el país, pero obtienen ingresos fuera de la jurisdicción nacional sin declararlos", como indicó un comunicado del Legislativo.

La nueva norma "definitivamente, servirá de mucho ante las instancias correspondientes en Europa, que evaluará este y otros actos que estamos teniendo para limpiar la mesa y salir de esa lista lo antes posible", afirmó el jefe de Estado durante su conferencia de prensa semanal.