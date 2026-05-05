Panamá modificará Código Fiscal para salir de lista de "no cooperantes", de la UE

Por revistaeyn.com
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, presentó ante el pleno legislativo el proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.
El proyecto de ley tiene como objetivo preservar y generar empleos bien remunerados y fortalecer el régimen tributario de Panamá.
Chapman explicó que la iniciativa reafirma el principio de territorialidad mediante la incorporación de reglas de sustancia económica aplicables a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera. En ese sentido, detalló que ciertas rentas pasivas obtenidas por entidades pertenecientes a grupos multinacionales deberán estar respaldadas por actividad económica real en el territorio nacional para mantener su tratamiento fiscal.
Destacó que esta disposición busca desincentivar el uso de estructuras sin sustancia que no realizan operaciones ni generan actividad económica directa en el país, en respuesta a una realidad internacional ineludible. “Los estándares globales exigen que los beneficios fiscales estén sustentados en actividad económica genuina”, señaló Chapman.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que la permanencia de Panamá, desde 2021, en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperantes evidencia la urgencia de adoptar medidas concretas. Según indicó, mantener esta situación implica riesgos crecientes para la reputación del país, posibles restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la generación de empleo.
La experiencia internacional demuestra que es posible revertir este escenario. Países de la región han logrado salir de dicha lista mediante reformas orientadas a fortalecer los requisitos de sustancia económica y modernizar sus marcos tributarios, una dirección en la que Panamá busca avanzar con esta iniciativa para mejorar su competitividad, subrayó.
Chapman resaltó que el proyecto impulsa un cambio cualitativo en el perfil de inversión que el país busca atraer. La propuesta promueve el establecimiento de estructuras empresariales con presencia económica real, capacidad efectiva de decisión, gestión y manejo de riesgos, que generen valor agregado, empleo calificado y encadenamientos productivos en la economía nacional.
Además, el proyecto incorpora obligaciones de información y mecanismos de verificación que fortalecen la certeza jurídica y la capacidad institucional del Estado para supervisar el cumplimiento normativo, garantizando así un marco de reglas claras, equitativas y previsibles para todos los contribuyentes.
Chapman afirmó que la aprobación de esta ley enviará una señal clara a la comunidad nacional e internacional sobre el compromiso de Panamá con la transparencia, la cooperación y la prevención de prácticas perjudiciales.
El rector de las finanzas públicas enfatizó que este proyecto de ley forma parte de una estrategia integral del país orientada a fortalecer la credibilidad de Panamá, proteger su modelo económico y asegurar que el desarrollo se traduzca en mayores oportunidades y bienestar para todos los panameños.