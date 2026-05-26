¿Cómo ayudar a la IA a aprender más rápido?

POR EFE

Un estudio del Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos (IFISC, CSIC-UIB), de España, reveló que hacer operar a la inteligencia artificial al borde de un comportamiento caótico puede entrenarla de manera más eficaz.

Según informó este lunes la Universitat de les Illes Balears (UIB) en un comunicado, el estudio, publicado en la revista científica Physical Review Research, revela que el sistema, al borde del caos, equilibra dos estrategias complementarias: refinar soluciones conocidas y explorar nuevos caminos posibles en el espacio de configuraciones de la red.

Las redes neuronales artificiales suelen aprender mediante algoritmos de optimización como el descenso de gradiente, que ajusta de forma paulatina parámetros del modelo para reducir los errores.

La tasa de aprendizaje actúa como el tamaño del paso de estos ajustes: los pequeños valores aseguran un progreso cauteloso y estable hacia una solución; los mayores hacen botes más atrevidos que corren el riesgo de pasarse de frenada.