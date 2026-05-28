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El Salvador renueva el régimen de excepción y ONG pide su inconstitucionalidad

En el contexto de esta suspensión de garantías constitucionales se dieron 92.300 detenciones de personas en El Salvador, a las que el Ejecutivo de Nayib Bukele acusa de ser pandilleros, aunque reconoció la detención de al menos 8.000 inocentes.

Por Agencia EFE La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas, renovó por 51 ocasión el polémico régimen de excepción para continuar la "guerra" contra las pandillas, mientras que una organización humanitaria pidió a la Corte Suprema que declare esa medida como inconstitucional. De acuerdo con el decreto aprobado con 57 votos de 60 escaños, en el contexto de esta suspensión de garantías constitucionales se dieron 92.300 detenciones de personas, a las que el Ejecutivo de Nayib Bukele acusa de ser pandilleros, aunque reconoció la detención de al menos 8.000 inocentes.

Se renueva por otros 30 días "con el objetivo de consolidar la desarticulación progresiva de estos grupos delictivos y sus remanentes", a pesar de que "el Gabinete de Seguridad ha mantenido una actividad operativa constante que responde a una estrategia sostenida de intervención estatal, orientada a la localización y captura de integrantes de distintos niveles jerárquicos". "Resulta necesario continuar ejecutando acciones idóneas de combate contra estas estructuras delincuenciales a fin de contrarrestar sus intentos de actuación ilícita, destruyendo cualquier vínculo operativo, financiero o logístico relacionado con sus actividades ilícitas", añade el decreto votado sin estudio ni debate legislativo previo. Esta nueva prórroga estará vigente hasta el 29 de junio próximo.

Piden inconstitucionalidad

Antes de la votación, representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una nueva demanda de inconstitucionalidad, la cuarta que promueven. Alfredo Mejía, miembro de Movir y que defiende la inocencia de una hija detenida, dijo que esperan "una buena respuesta de la Sala, que haga su trabajo". El Ejecutivo de Bukele afirmó que "este es el país más seguro del mundo", "entonces ¿por qué tenemos régimen?", cuestionó el activista.